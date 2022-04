Moscova cere Washingtonului să nu mai livreze arme Ucrainei

Furnizarea de armament Ucrainei nu contribuie la găsirea unei soluţii diplomatice şi la rezolvarea situaţiei, a declarat Anatoli Antonov în interviu, potrivit agenţiei TASS.



„800 de milioane de dolari pentru arme livrate de Washington Kievului. Este o suma enormă, care nu contribuie la găsirea unei soluţii diplomatice, la rezolvarea situaţiei. Am transmis o nota - da, am subliniat că este inacceptabil ca Statele Unite să livreze arme Ucrainei şi am cerut încetarea acestei practici”, a afirmat diplomatul rus, potrivit TASS.



Anatoli Antonov a mai spus ca SUA „încearcă să ridice miza şi mai mult şi să agraveze situaţia”.



Amintim că Preşedintele american Joe Biden a anunţat joi un nou ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru a echipa Ucraina cu artilerie grea, obuziere şi drone tactice. Primul astfel de pachet, anunţat pe 13 aprilie, a inclus sute de vehicule blindate şi elicoptere Mi-17.