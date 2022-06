Sursa imaginii: simbol Postat de: Eliza Mihalache

NATO va acorda asistenţă financiară Republicii Moldova pentru a face faţă presiunilor războiului din Ucraina (VIDEO)

Şefii de state şi guverne NATO au aprobat noul concept de securitate al alianţei. Strategia de la Madrid stabileşte clar că Rusia e principala ameninţare, iar NATO va investi în apărarea aliaţilor şi partenerilor săi. Sprijinul pentru parteneri e unul din subiectele cheie ale summit-ului, relatează Moldova 1.



Republica Moldova este pe agendă şi va primi un pachet de susţinere. Un pachet care nu atinge în vreun fel neutralitatea din constituţie, nu e vorba de arme letale. Pe scurt: vom obţine asistenţă financiară pentru a face faţă presiunilor războiului din Ucraina, de exemplu, atacuri cibernetice aşa cum s-a întâmplat deja, dezinformare şi alte riscuri care ţin societatea în tensiune, transmite corespondentul Moldova 1, Radu Osipov .



Ucraina ar trebui să primească peste 300 de milioane de euro pentru desovietizarea, tehnologizarea armatei, şi pentru modernizarea industriei de apărare, sunt bani care nu includ înarmarea propriu-zisă a Ucrainei.



Summit-ul de la Madrid a fost anticipat de acordul între Turcia şi cele două state nordice Suedia şi Finlanda care au fost invitate să adere la NATO. Astfel, cu doi membri noi care mai au de urmat doar unele formalităţi, aliaţii au stabilit noua strategie pentru următorul deceniu şi se concentrează pe Rusia. Preşedintele american Joe Biden a declarat deschis înainte de adoptarea declaraţiei de la Madrid: Fiecare centimetru va fi apărat.



„Consider că e un summit care scrie istorie, ne-am pregătit timp de un an şi iată-ne aici. La şedinţele noastre de azi vom aproba un nou concept strategic al NATO şi vom reafirma unitatea, şi hotărârea alianţei noastre să apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO. Articolul cinci e sacrosanct. Când spunem fiecare centimetru, avem în vedere: Un atac împotriva unuia e un atac împotriva tuturor”, a menţionat preşedintele SUA, Joe Biden.



Preşedintele ucrainean le-a vorbit liderilor NATO despre pericolul rusesc, Kremlinul nu vrea doar Ucraina.



„Cu un Kremlin extrem de agresiv, lumea are nevoie de o alianţă extrem de curajoasă. Sunt sigur că rezultatele acestui summit şi felul în care va arăta NATO le vom vedea la summitul următor, peste un an. Şi mesajul meu pentru voi e că la summitul de anul viitor, participarea mea nemijlocită, nu online ca acum, va fi o dovadă a victoriei noastre comune”, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.



Anunţul istoric ce schimbă accentele de securitate a fost făcut de secretarul general al organizaţiei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg. Noua strategie a fost necesară în condiţiile în care Europa a fost zguduită de o criză asemănătoare războiului mondial.



„Războiul preşedintelui Putin împotriva Ucrainei a întrerupt pacea în Europa şi a generat cea mai mare criză de securitate în Europa după Al Doilea Război Mondial. NATO a răspuns cu forţă şi unitate, iar autoritatea şi curajul preşedintelui Zelenski ne inspiră pe noi toţi. Sunt bucuros că putut să ni se alăture aici, la şedinţa de azi”, a relatat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.



Precedenta strategie de securitate fusese adoptată la Summit-ul de la Lisabona din 2010, înainte ca Rusia să anexeze Crimeea şi să pornească agresiunea împotriva Ucrainei.