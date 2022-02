Nord-estul Americii a fost afectat de ninsori puternice VIDEO

Autorităţile din New York şi New Jersey au declarat stare de urgenţă, iar guvernatorul New York-ului i-a îndemnat pe oameni să rămână în case şi să-şi facă provizii. În unele locuri zăpadă a atins chiar şi 60 de centimetri.



„Este o furtună foarte puternică şi a venit pe neaşteptate. Ar putea să ne pună viaţa în pericol şi vrem să ne asigurăm că am făcut toţi paşii, pe care îi considerăm necesari, inclusiv declararea stării de urgenţă. În New York avem peste 400 de case care au rămas fără curent electric”, a declarat guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul.



În ciuda avertismentelor, unii oameni au ieşit să se distreze în zăpadă. În New York, copiii s-au dat cu sania şi s-au bătut cu bulgări de zăpadă. Între timp, muncitorii lucrează din răsputeri la curăţarea drumurilor.



„În prezent, peste 1900 de autospeciale efectuează lucrări de deszăpezire. Lucrăm în comun cu departamentul salubrizare care ne-a oferit echipament suplimentar. Îndemnăm oamenii să stea acasă, să nu pornească la drum în aceste condiţii”, a menţionat comisarul New York-ului, Edward Grayson.



Potrivit meteorologilor, în nord-estul Statelor Unite ninsorile abundente vor continua şi în zilele următoare.