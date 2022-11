Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

O furtună de zăpadă cu tunete şi fulgere a paralizat statul american New York (VIDEO)

O furtună de zăpadă cu efect de lac a provocat haos în statul american New York. În unele zone stratul de zăpadă a depăşit nivelul de un metru şi jămătate. Guvernatorul New York-ului a declarat că aceasta este cea mai puternică furtună din istorie, demnă de a fi menţionată în cartea recordurilor, relatează Moldova 1.



Furtuna de zăpadă a început joi seara şi a durat mai multe zile. În vestul New York-ului autortiăţile locale au decretat stare de urgenţă.



„Suntem în oraşul Hamburg, care alături de Orchard Park au fost epicentrul unei furtuni masive de zăpadă, despre care aş spune că este demnă de cartea recordurilor. Noi am avut şase inci pe oră, motiv pentru care credem că vom face istorie cu cea mai mare cantitate de zăpadă căzută timp de 24 de ore. În statul New York nu s-a mai întâmplat aşa ceva niciodată", spune guvernatorul oraşului New York, Kathy Hochul.



Potrivit Serviciul meteorologic local rafalele de zăpadă au fost însoţite de tunete şi fulgere, un fenomen rar întâlnit. În timpul intemperiei, doi oameni şi -au pierdut viaţa curăţând zăpada din faţa locuinţelor lor.



"Am trecut prin mai multe experienţe asemănătoare şi aş spune că aceasta este, probabil, a treia cea mai mare cantitate de zăpadă pe care am văzut-o în viaţa mea."



„Este ca un tărâm al minunilor de iarnă, dar fără bomboane."



Magazinele, restaurantele şi alte afaceri locale din zonele cele mai afectate rămân în continuare închise. În schimb, autostrăzile au fost curăţate, iar interdicţiile de călătorie au fost ridicate.