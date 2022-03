ONU: Peste două milioane de oameni s-au refugiat din Ucraina

Polonia a primit mai mult de jumătate. Conform celor mai recente statistici, România şi Republica Moldova găzduiau fiecare peste 82.000 de refugiaţi. Mulţi dintre oamenii care au fugit din Ucraina - în principal femei şi copii - îşi continuă călătoria în alte ţări din Europa pentru a locui alături de familiile lor sau de prieteni.

„Am fost la graniţa dintre Polonia şi Ucraina. Am văzut ce lucruri uimitoare fac autorităţile poloneze, dar şi civilii, pentru a-i primi pe refugiaţi. Tocmai am avut o întâlnire productivă cu prim-ministrul Poloniei şi cu alţi oficiali guvernamentali, unde am convenit asupra modalităţilor foarte practice prin care Agenţia ONU pentru refugiaţi şi partenerii săi, inclusiv organizaţiile din Polonia, pot face faţă acestei crize enorme”, a declarat Filippo Grandi, înaltul comisar ONU pentru refugiaţi

Potrivit ONU, aproximativ 4 milioane de locuitori ai Ucrainei ar putea să îşi părăsească ţara din cauza acestui război.