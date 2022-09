Oraşul Nikolaev, din nou bombardat de armata rusă

Şeful administraţiei militare din Krivoi Rog, Oleksandr Vilkul, a transmis pe contul său de Telegram că 112 case au fost inundate. Lucrările de reparare a barajului sunt în desfăşurare. Între timp, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întors din Izium, oraşul eliberat în weekend, a făcut o radiografie a ororilor pe care le-a văzut acolo.



Trupele ucrainene au sărbătorit miercuri eliberarea oraşului Izium. Ruşii au lăsat echipamentele şi armele, iar cele care mai funcţionează sunt recuperate de forţele ucrainene. Un soldat ucrainean participant la luptele de ofensivă a descris situaţia din oraş.



Pur şi simplu au fugit. Au fost focuri cu arme de calibru mic, nu vreau să-mi aduc aminte de primele zile sau de primele luni ale invaziei.



Acest bărbat din imagine povesteşte cu ochii în lacrimi despre moartea soţiei sale.



„Am căzut. Nu am fost rănit, dar ea a fost rănită la inimă. Schija i-a străpuns corpul”, spune bărbatul.



Din cauză că locuinţele oamenilor au fost distruse, aceştia sunt nevoiţi să-şi facă mâncare sub cerul deschis.



„Iată aici avem pregătit treci şi ceai. Şi asta e tot. Casele noastre trebuie reparate din temelie. Trebuie înlocuite ferestrele, locuinţele trebuie reconectate la electricitate, gaz şi apă”, spun oamenii.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat miercuri Harkovul. Liderul de la Kiev a inspectat lucrările de reconstrucţie a unei clădiri distruse de bombardamente.



Ulterior, preşedintele ucrainean s-a deplasat în oraşul Izium, recent recucerit. Cu mâna la inimă, Volodimir Zelenski a urmărit cum steagul ţării sale a fost arborat deasupra oraşului.



La întoarcerea din localităţile recucerite, Volodimir Zelenski a făcut o radiografie a ororilor pe care le-a văzut acolo.



„Lumea trebuie să vadă distrugerile, trebuie să simtă durerea pe care Rusia le-a adus-o ucrainenilor. Forţelor noastre de ordine li se povesteşte despre crime, torturi şi răpiri comise de ocupanţi. Ceea ce lumea a văzut la Bucha, ce am văzut în teritoriul dezocupat din regiunea Cernigov, din regiunea Sumî şi ceea ce vedem acum în regiunea Harkov sunt dovezi ale genocidului împotriva ucrainenilor. Dovezi că Rusia nu poate aduce altceva decât genocid”, menţionează Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.



Armata rusă se află în regiunea Harkov de mai bine de cinci luni. Şi în acest timp, ocupanţii doar au distrus şi au furat. Au lăsat în urmă sate devastate, iar în unele dintre ele, nu există nici o casă neavariată. Au transformat şcolile în gropi de gunoi, iar bisericile în toalete, a mai afirmat Volodimir Zelenski, în mesajul său de miercuri noapte.