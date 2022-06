Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

Parlamentul European a decis încetarea vânzărilor de vehicule noi cu motor cu combustie în 2035

Parlamentul European sprijină standardele revizuite privind emisiile de CO2 pentru autoturismele şi vehiculele utilitare uşoare noi, parte a pachetului legislativ „Pregătiţi pentru 55 în 2030". Deşi condiţiile de tranziţie au fost convenite în consultările cu toate statele membre ale blocului comunitar, mai mulţi cetăţeni europeni sunt sceptici, mai ales din cauza condiţiilor actuale de criză, relatează Moldova 1.

Parlamentul European a decis încetarea vânzărilor de vehicule noi cu motor cu combustie în 2035. În ciuda rezistenţei puternice din partea industriei auto este un pas istoric în angajamentul Uniunii Europene faţă de climă. Astfel, eurodeputaţii şi-au adoptat poziţia cu privire la normele propuse de revizuire a standardelor de performanţă privind emisiile de dioxid de carbon pentru autoturismele şi camionetele noi cu 339 de voturi pentru, 249 împotrivă şi 24 de abţineri.



„Cu acest pachet, încercăm să reducem preţul de achiziţie a vehiculelor eco, deoarece stimulăm inovaţia. Şi, de asemenea, dorim să creăm cât mai curând posibil o piaţă la mâna a doua şi chiar la mâna a treia pentru maşini cu emisii zero. Pentru că astfel de automobile nu sunt doar pentru oamenii bogaţi, ci pentru toată lumea", a declarat raportorul palamentar UE, Jan Huitema.



Deşi beneficiile acestor măsuri consimţite de legislatorii europeni sunt evidente, ele presupun importante provocări nu doar pentru producătorii de vehicule ci şi pentru clienţii din Uniunea Europeană, achiziţia unui automobil cu emisii zero este una costisitoare. În Franţa, spre exemplu, mulţi oameni sunt destul de rezervaţi privind noul cadru legal adoptat.



„Spre exemplu, dacă ar trebui să cumpăr un camion nou, integral electric, bugetul meu ar trebui să fie cam de şase ori mai mare."



„Contează autonomia... ar trebui să mă reîncarc.... Trebuie să văd, am o oră şi jumătate de condus dimineaţa şi seara".



„Vehiculul electric rămâne mult mai scump decât unul tradiţional, oamenii vor prefera să nu cumpere un automobil nou şi să rămână cu cel vechi cu motor termic sau să ia unul similar pe piaţa second-hand. Astfel că obiectivele propuse nu vor putea fi atinse", a spus expertul auto, Arnaud Aymé.



Prin textul adoptat este facilitat obiectivul Comisiei Europene de a reduce în 2035 emisiile de CO2 produse de autoturismele noi şi de vehiculele utilitare uşoare cu 100% faţă de 2021, pentru întregul parc auto din spaţiul UE.