Pe fondul sărăciei, vânzarea copiilor de către familiile lor ia amploare în Afganistan

Pe fondul sărăciei, vânzarea copiilor de către familiile lor ia amploare în Afganistan. La nouă luni după ce talibanii au preluat puterea, ţara se confruntă cu o nouă criză. Situaţia economică este precară, ajutoare internaţionale nu se mai livrează, foametea ameninţă şi practica familiilor care vând copii pentru a-şi acoperi datoriile se intensifică, transmite Moldova 1.

Într-o tabără din munţi, la patru ore de mers cu maşina de la oraşul Herat, în vestul Afganistanului, oamenii trăiesc în sărăcia lucie, iar multe dintre copile sunt vândute. Este şi cazul Aminei, care are doar 10 ani. Familia ei a vândut-o acum trei luni pentru aproximativ 2 300 de dolari. Soţul ei, care este cu 20 de ani mai mare, urmează să o ia în câteva săptămâni.



„Mi-am vândut fiica din cauza foametei şi a sărăciei. Datorăm mulţi bani, peste 2 000 de dolari oamenilor. - Cum te simţi după ce ai vândut-o? - Copiii noştri mor de foame. Nu am altă opţiune”.



Fiecare familie are istoria sa, una mai îngrozitoare decât alta. Această femeie supravieţuieşte cu mai puţin de 50 de cenţi pe zi. Are trei copiii, iar fetiţa de 5 ani, Sabera, care este cu dizabilităţi, a fost vândută cu 500 de dolari unui cuplu care nu poate avea copii.



„- Cum îi explici fiicei tale asta? - Mi-am dus fiica la familia care a cumpărat-o, spunându-i minciuni, apoi am lăsat-o, pe furiş. Ea a fugit, dar familia s-a întors să o ia. Am fost forţată să o vând, deşi ştiu că nimeni nu ar trebui să despartă o mamă de copilul ei”.



„Vom face totul pentru ea, ca să fie fericită. Atunci când ea plânge suntem nefericiţi. Ne întrebăm de ce am făcut acest pas. Apoi, ne gândim că dacă ar fi stat cu mama ei, ar fi ajuns în stradă. Mama ei a fost nevoită să o vândă, iar noi credem că îi putem oferi un viitor mai bun”.



„Sosirea talibanilor îngreunează lucrurile? - Da, este adevărat, au venit la putere şi situaţia s-a înrăutăţit. Aceşti oameni nu au primit niciun ajutor”, a declarat şeful statului, Arbab Yakoob.



În micile sate de munte din Afganistan, vânzarea copiilor s-a dublat în ultimul an.