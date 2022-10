Personalul medical de la spitalul din Izium, Ucraina se pregăteşte pentru iarnă (VIDEO)

Puţinii medici, asistente şi paramedici care au rămas în timpul ocupaţiei ruşilor asupra oraşului Izium, au găsit modalităţi de a-i găzdui pe ocupanţi în mijlocul lor. Ei erau singura speranţă de a salva vieţi într-un oraş plin de bolnavi şi răniţi. Casa lui Iurie Kuzneţov, chirurg de profesie, a fost distrusă în lupte şi până în luna iulie a locuit în subsolul spitalului. Când bombardamentele s-au redus, Kuzneţov a găsit o casă în afara instituţiei şi a început să efectueze intervenţiile chirurgicale la parter. Acolo lucrează şi până astăzi.



„Aveam două tărgi portabile pe care le foloseam pe post de masă de operaţie. Dormeam câte două-trei ore. Era frig. Temperatura a fost poate de 4 grade Celsius. A trebuit să încălzim soluţiile pentru perfuzie cu corpul nostru, pentru a le putea folosi”, spune Iurie Kuzneţov, chirurg.



Când temperaturile vor cobori din nou sub zero grade, Iurie Kuzneţov spune că împreună cu întregul personal se vor muta din nou în subsol, unde este puţin mai cald. Medicul chirurg încă se luptă cu amintirile sale, cu rănile provocate de bombe, gloanţe, schije, iar oameni refuzau să le explice, dar care arătau ca o tortură.



„Nu aveam logistică. Am pierdut orice legătură cu Ucraina. Nu aveam unde să ducem pacienţii. Ne puteam conta pe nimeni, doar pe noi înşine şi pe personalul nostru, care face voluntariat. Am plâns mult. Am avut atacuri de panică. Dar cu fiecare viaţă salvată, mi-am spus că nu a fost în zadar”, afirmă Iurie Kuzneţov, chirurg.



Chirurgul şi echipa sa sunt consideraţi eroi de către pacienţii lor, pentru că au rămas în Izium şi a acordat ajutor medical celor care au avut nevoie. Printre pacienţi este şi Vadim Nazarov. El are doar cuvinte de laudă la adresa medicilor rămaşi în localitate, în pofida atacurilor.



„Tot personalul a fugit. Spitalul era gol. Dar acest grup de oameni a rămas în subsol şi a salvat vieţi. Toată lumea din Izium ştia despre asta şi băteau la uşă, indiferent dacă era închisă sau nu. Aceşti oameni sunt nişte eroi”, afirmă Vadim Nazarov, locuitor al oraşului Iziumi.



La începutul lunii septembrie, un important punct strategic situat în nord-estul Ucrainei, oraşul Izium, a fost părăsit de ruşi, care nu au putut face faţă contraofensivei ucrainene. La scurt timp, o groapă comună, cu aproximativ 440 de cadavre a fost descoperită la pereferia oraşului. Şeful poliţiei a declarat atunci că unii dintre cei ucişi au fost împuşcaţi, iar alţii au murit în bombardamente.