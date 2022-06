Sursa imaginii: simbol Postat de: Eliza Mihalache

Polonia pledează pentru un al şaptelea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

Războiul dintre Rusia şi Ucraina ar putea dura ani de zile, susţine secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de presa germană. Potrivit acestuia, NATO nu va deveni parte la conflict, dar occidentul ar trebui să continue să sprijine Ucraina, inclusiv cu arme moderne. Între timp, în cea de-a 116-a zi de război, Rusia îşi regrupează grupul naval de luptă din Marea Neagră. Pe uscat continuă luptele feroce pentru Severodoneţk, iar la Lugansk ruşii bombardează poziţiile 24 din 24 de ore, relatează Moldova 1.

Armata rusă şi-a reluat asaltul asupra Severodoneţkului, în regiunea Lugansk. Cinci civili au fost ucişi şi alţi 12 au fost răniţi sâmbătă în bombardamente ucrainene la Doneţk, în estul separatist al Ucrainei, au anunţat autorităţile locale produse într-un comunicat.



„S-a întâmplat la ora patru dimineaţa. Bineînţeles că încă dormeam. Şi s-a auzit o bubuitură groaznică, înfricoşătoare! Apoi geamurile s-au spulberat. Una dintre ferestre au căzut lângă patul meu şi perdeaua m-a salvat de sticlă”.



„Au fost şi bombardamente grele. În 2014 şi 2015, când ferestrele au fost sparte, dar nu a existat niciodată un bombardament atât de puternic ca astăzi".



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale cărui deplasări în afara capitalei Kiev au devenit tot mai rare, a vizitat sâmbătă, regiunile Mikolaiv şi Odesa, aflate în sudul Ucrainei, la malul Mării Negre.



„Nu vom da sudul nimănui, vom relua totul, iar marea va fi ucraineană şi sigură. Atât la Mikolaiv, cât şi la Odesa, am avut întâlniri cu armata noastră, cu toţi oficialii care sunt responsabili cu apărarea şi întreţinerea acestor zone. Am ascultat rapoarte despre distrugerea regiune de loviturile ruseşti. Pierderile sunt semnificative. Multe case au fost distruse, logistica civilă a fost perturbată şi există multe probleme sociale”, a relatat Volodimir Zelenski.



Vladimir Putin le-a spus vineri participanţilor la summitul economic de la Sankt Petersburg că din punctul său de vedere, tot teritoriul statelor ce făceau parte cândva din componenţa URSS este, de fapt, teritoriu al Rusiei.



„Ce este Uniunea Sovietică? Aceasta este, de fapt, Rusia istorică. După cum s-a dovedit, ea a încetat să mai existe. Şi vreau să subliniez acest lucru, întotdeauna am tratat cu respect, în istoria recentă, procesele de suveranizare care au avut loc în spaţiul postsovietic”, a menţionat Vladimir Putin.



Între timp, Polonia pledează pentru un al şaptelea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pentru a menţine presiunea economică asupra Moscovei, informează Agerpres.