Povestea unor familii care au fost eliberate de către armata ucraineană

Fără apă, gaz şi electricitate, dar şi case în ruine. Aşa arată cele mai multe localităţi din oraşele din Ucraina, care au fost eliberate recent de către armata ucraineană. Oamenii care au mai rămas acolo sunt nevoiţi să înceapă totul de la zero, relatează Moldova 1.

Nazar Slyshchenko, în vâstă de zece ani, locuieşte în Shandryholove din regiunea Doneţk. Băiatul povesteşte că a stat cu părinţii săi în subsolul casei mai bine de jumătate de an. Acum o săptămână după ce localitatea a fost eliberată, aceştia au părăsit subsolul, dar au găsit casa în ruine. Acum îşi pregătesc mâncarea la o bucătărie improvizată sub cerul liber.



„Am locuit aici. Era casa mea. Acum nu o mai am”, spune Nazar Slychenko, locuitor Shandryholove.



Un alt bărbat povesteşte că rachetele lansate de ruşi i-a schilodit fiica.



„Soţia este în viaţă, dar fiica mea a avut de suferit. Piciorul drept a fost rupt de o rachetă, mâna este ruptă şi arsă”, suţine Yuriy Grechka, locuitor oraşul Shandryholove.



Şi această femeie îşi aminteşte cu groază despre bombardamentele, care au avut loc în localitatea lor. Susţine că din luna mai nu mai au electricitate, apă şi gaz, iar copilul nu şi l-a văzut de luni de zile.



„Stăteam în galerie, apoi a început din nou bombardamentele. Ne-am dus în pivniţă, iar când am ieşit de acolo totul era distrus”, spune Ludmyla Surotnyk, locuitor oraşul Shandryholove.



Şcoala, clădirea administraţiei locale şi mai multe case au fost, de asemenea, distruse de armata rusă.