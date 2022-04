Premierul României: „Nu recomandăm cetăţenilor români să părăsească Republica Moldova”

„Noi toţi susţinem Moldova şi vom fi buni parteneri atât pe vreme de criză, cât şi pe calea lor spre UE. Vreau să spun clar acest lucru. Informaţia care a fost răspândită de către Ministerul nostru de Externe ca un nivel de risc şi în prezent aceasta se revizuieşte. A fost o ridicare a riscului din punct de vedere tehnic, aş spune, pentru o anumită regiune. Eu, personal, sper că în curând această poziţie a noastră va fi revizuită, dar noi am dori totuşi să înştiinţăm oamenii din Moldova că există un risc mai mare în acest moment”.â



Menţionăm că zilele trecute mai multe state au făcut apel la cetăţenii lor să părăsească localităţile din stânga Nistrului a Republicii Moldova din cauza situaţiei tensionate din regiune, provocată de mai multe explozii.

„La nivelul Ministerului de Externe şi al Guvernului am efectuat analiza indicatorilor care ar putea să genereze o astfel de decizie. Nu este cazul în acest moment, nu am recomandat şi nu recomandăm cetăţenilor români să părăsească Republica Moldova. (...) Am discutat (cu premierul Bulgariei - n.r.) această problemă şi în bilateral şi aşa cum a rezultat a fost vorba despre o decizie mai mult tehnică şi, desigur, argumentul ar fi cel legat punctual de Transnistria, dar suntem convinşi că, aşa cum a precizat domnul prim-ministru, odată cu reanalizarea indicatorilor care pot să genereze o astfel de decizie, probabil vom avea o comunicare punctuală", a spus Nicolae Ciucă, în conferinţa de presă comună cu omologul bulgar, Kiril Petkov, şi comisarul european pentru Transport, Adina Vălean, desfăşurată la Palatul Victoria.El a fost întrebat despre anunţul Ministerului de Externe bulgar care a recomandat ca cetăţenii bulgari să părăsească teritoriul Republicii Moldova.