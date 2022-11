Preşedintele ucrainean cere liderilor G20 să adopte planul Ucrainei pentru restabilirea păcii

„Nu vom permite Rusiei să aştepte şi să îşi consolideze forţele”, a declarat el prin intermediul unei legături video la summitul de pe insula indoneziană Bali.„Sunt convins că acum este momentul în care războiul Rusiei trebuie şi poate fi oprit”, a adăugat Volodimir Zelenski.Potrivit Agerpres , preşedintele ucrainean a subliniat că războiul Rusiei trebuie să se încheie într-un mod just, în baza Cartei ONU şi a dreptului internaţional, şi nu "oricum", potrivit Ukrinform, care detaliază planul în zece puncte prezentat de Volodimir Zelenski:1) Securitate nucleară - Rusia trebuie să-şi retragă imediat trupele de la centrala nucleară din Zaporojie, care să fie plasată sub controlul AIEA şi al personalului ucrainean;2) Securitate alimentară: Prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene şi extinderea acestuia pentru ca nave cu alimente să poată pleca şi din porturile din Nikolaev şi Olvia. De asemenea, Ucraina solicită tuturor ţărilor să se alăture iniţiativei Grain From Ukraine - asistenţă alimentară pentru cei mai săraci. Prima nava Nord Vind urmează să plece în Etiopia cu 27.000 de tone de grâu;3) Securitate energetică. Zelenski a cerut accelerarea furnizării de sisteme de apărare antiaeriană şi de apărare antirachetă pentru ca Ucraina să se poată apăra împotriva noilor atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice. Kievul propune trimiterea unei misiuni ONU pentru inspectarea infrastructurii energetice critice a Ucrainei în vederea evaluării daunelor şi a nevoilor de reconstrucţie şi pentru a preveni distrugerea lor în continuare. Volodimir Zelenski a cerut, de asemenea, o limitare a preţului la resursele energetice ruseşti.4) Eliberarea tuturor prizonierilor şi a celor deportaţi în Rusia. Ucraina propune eliberarea prizonierilor după formula "toţi pentru toţi";5) Punerea în aplicare a Cartei ONU şi restabilirea integrităţii teritoriale a Ucrainei şi a ordinii mondiale;6) Retragerea trupelor ruse şi încetarea ostilităţilor. Rusia trebuie să-şi retragă toate trupele şi formaţiunile armate de pe teritoriul Ucrainei, iar Kievul să poată prelua controlul asupra tuturor secţiunilor graniţei sale de stat cu Federaţia Rusă.7) Justiţie. Întreaga lume trebuie să recunoască un tribunal special instituit pentru crima de agresiune rusă împotriva Ucrainei şi crearea unui mecanism internaţional care să compenseze toate pierderile cauzate de război;8) Ecocid, nevoia de protecţie imediată a naturii. Ucraina are nevoie de ajutor pentru deminare, fonduri şi tehnologii pentru restabilirea instalaţiilor de tratare a apei;9) Prevenirea escaladării. Ucraina are nevoie de garanţii de securitate, proiectul lor Kyiv Security Compact fiind deja prezentat de Kiev.10) Stabilirea sfârşitului războiului. "Când toate măsurile antirăzboi vor fi implementate, când securitatea şi justiţia vor începe să fie restabilite, părţile trebuie să semneze un document care să stabilească sfârşitul războiului", a spus Zelenski.Într-un discurs ţinut luni seara, Zelenski s-a referit la G20 ca fiind G19, refuzând aparent să recunoască apartenenţa Rusiei.Reiterând că Rusia trebuie să îşi retragă toate trupele de pe teritoriul Ucrainei şi că nu pot exista concesii teritoriale din partea Kievului, Volodimir Zelenski a cerut, de asemenea, ca toţi prizonierii ucraineni să fie eliberaţi.Statele Unite se aşteaptă ca G20 să condamne războiul Rusiei din Ucraina şi impactul acestuia asupra economiei mondiale la încheierea reuniunii de la Bali, a declarat anterior un oficial american de rang înalt.Liderii G20, din care fac parte ţări de la Brazilia la India, Arabia Saudită şi Germania şi care reprezintă peste 80% din produsul intern brut mondial, şi-au deschis summitul cu o pledoarie a gazdei, Indonezia, pentru unitate şi acţiune în vederea redresării economiei mondiale, în ciuda divergenţelor profunde legate de Ucraina.