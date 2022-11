Primul tren de pasageri din oraşul Kiev spre Herson a ajuns la destinaţie (VIDEO)

Trenul s-a pornit din Kiev aseară şi a ajuns în această dimineaţă în oraşul Herson cu o întârziere de o oră. Cei 200 de pasageri erau aşteptaţi cu nerăbdare de cei dragi şi au fost întâmpinaţi cu multe aplauze, dar şi multe emoţii.

„De 8 luni aşteptam acest moment. Am trăit sub ocupaţie rusă, am avut nevoie de mult curaj”;

„Nu am mai plâns demult şi acum, în sfârşit, plâng când îmi văd fiica. Acesta este cel mai frumos sentiment”;

„Este neaşteptat, dar suntem fericiţi. Aceasta este una dintre cele mai bune zile din viaţa mea. Ne întoarcem acasă”.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat că gara din Herson a fost prima clădire în care alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, după ce ruşii au lăsat oraşul fără electricitate şi apă potabilă. Amintim că pe data de 11 noiembrie trupele ruseşti s-au retras din Herson acolo unde au dus lupte grele timp de aproape 8 luni.