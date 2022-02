Putin atacă Ucraina cu avioane, tancuri şi navele militare. Zelensky declară stare de război

„Dragi cetăţeni ucraineni, în această dimineaţă, preşedintele Putin a anunţat o operaţiune militară specială în Donbas. Rusia a efectuat lovituri asupra infrastructurii noastre militare şi a poliţiştilor noştri de frontieră. S-au auzit explozii în multe oraşe din Ucraina. Introducem legea marţială pe întreg teritoriul ţării noastre. Acum un minut am avut o conversaţie cu preşedintele Biden. SUA au început deja efortul internaţional. Astăzi ar trebui să vă păstraţi calmul. Stai acasă dacă puteţi. Noi lucrăm. Armata lucrează. Întregul sector al apărării şi securităţii funcţionează. Fără panică. Suntem puternici. Suntem pregătiţi pentru tot. Vom câştiga pentru că suntem Ucraina.”, a spus Zelensky.

Ucraina, fără reacţie în faţa Rusiei



ACTUALIZARE 24 FEBRUARIE 6:35 Conducerea militaro-politică a Ucrainei este paralizată, trupele sunt complet demoralizate. Nici măcar nu au declarat război. „Războiul durează de o oră şi jumătate şi Forţele Armate ale Ucrainei au fost deja complet învinse”, spun surse citate de presa de la Kiev.



Surse militare declară că întreaga flotă ucraineană ar fi fost distrusă.



Război total în Ucraina. Kuleba: Putin tocmai ce a început o invazie pe scară largă în Ucraina



ACTUALIZARE 24 FEBRUARIE 6:30 Potrivit ultimelor informaţii, a început operaţiunea de debarcare a forţelor ruse în Marea Neagră şi Marea Azov, spun surse din Ministerul Apărării din Ucraina pentru Interfax.



Operaţiunea militară a Rusiei pare una completă, cu atacuri de artilerie, atacuri aeriene şi debacarea forţelor ruse în Odesa şi Mariupol. Operaţiunea militară a început chiar în timpul unei şedinţe a Consiliului de Securitate al ONU.



Relatările jurnaliştilor şi ale martorilor oculari, aşa cum reies din postările de pe reţelele sociale, sugerează ca armata rusă atacă Ucraina simultan din nord, est şi sud. Corespondentul The Guardian la Kiev, Luke Harding, citează comandamentul armatei Ucrainei care susţine ca ruşii ataca ţinte militare.



Un avion de luptă rus efectuează lovituri aeriene asupra bazelor brigăzilor 25 şi 93 ucrainene din regiunea Dnipropetrovsk.



Kievul ar fi atacat cu rachete balistice.



„Putin tocmai ce a început o invazie pe scară largă în Ucraina”, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei.



De asemenea, la graniţa cu Crimeea a fost atacată o bază militară ucraineană.



Preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski a anunţat că va convoca Consiliul Naţional pentur Securitate şi Apărare pentru a declara stare de război.



UPDATE ORA 06.36 Secretarul general al ONU îi cere lui Putin să oprească războiul



Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, i-a adresat miercuri un apel de ultim moment preşedintelui rus Vladimir Putin să oprească războiul 'în numele umanităţii', după ce liderul rus a anunţat o operaţiune militară în estul Ucrainei, informează Reuters.



''Domnule preşedinte Putin, în numele umanităţii, aduceţi-vă trupele înapoi în Rusia'', a declarat Guterres, vorbind după o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate privind Ucraina.



UPDATE ORA 06.30 Ucraina anunţă închiderea spaţiului său aerian pentru aviaţia civilă



Ucraina a anunţat joi închiderea spaţiului său aerian pentru aviaţia civilă după ce preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat începerea unei operaţiuni militare împotriva acestei ţări, transmite AFP.



Ministerul Infrastructurii ucrainean a anunţat închiderea spaţiului aerian, invocând "un înalt risc pentru securitate" într-un comunicat postat pe site-ul său.



Putin atacă Ucraina cu avioane, tancuri şi navele militare. A început debarcarea rusă în portul Odesa. Zelensky declară stare de război Ministrul de externe al Ucrainei: Putin a lansat o "invazie la scară largă''





Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anunţat joi că Rusia a lansat o ''invazie la scară largă a Ucrainei'' şi a îndemnat lumea să îl oprească pe preşedintele rus Vladimir Putin, transmit DPA şi Reuters.



''Putin tocmai a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei. Oraşe ucrainene paşnice sunt sub lovituri'', a declarat Kuleba, referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin.

UPDATE ORA 06.19 Ucraina: Centrele militare de comandă din Kiev şi Harkov, lovite de rachete; explozii la Odesa



Centrele militare ucrainene de comandă din oraşele Kiev şi Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de ştiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters.



Martori din Harkov, citaţi de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp după ce Rusia a anunţat declanşarea unei operaţiuni militare în Ucraina.



UPDATE ORA 06.00 Jens Stoltenberg condamnă cu fermitate atacul Rusiei asupra Ucrainei



Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat cu fermitate joi atacul nesăbuit al Rusiei asupra Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieţi de civili, transmite Reuters.



El a spus că aliaţii se vor întâlni pentru a aborda noua agresiune a Rusiei.



UPDATE ORA 06.00 Ucraina: Explozii auzite în oraşul-port Mariupol din estul ţării (AFP)



Explozii puternice au fost auzite joi în oraşul portuar Mariupol, în estul Ucrainei, la scurt timp după ce Vladimir Putin a anunţat o operaţiune militară împotriva Ucrainei, potrivit unor jurnalişti de la AFP.



Portul este cel mai mare oraş ucrainean de pe linia frontului, cu o jumătate de milion de locuitori. Explozii au fost auzite şi la Kiev, în capitală, la scurt timp după ora 03:00 GMT.



UPDATE ORA 5:58 SUA: Preşedintele Joe Biden denunţă un atac nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei



Preşedintele american Joe Biden a denunţat miercuri seara "atacul nejustificat" al Rusiei asupra Ucrainei, după ce omologul său rus Vladimir Putin a anunţat o operaţiune militară pentru a-i apăra pe separatiştii din estul ţării, informează AFP.

Putin a anunţat o operaţiune specială în Ucraina: Este teritoriul nostru

ACTUALIZARE 24 FEBRUARIE 17:00 Preşedintele rus Vladimir Putin a avut un discurs joi dimineaţă, în jur de ora 5.30 (4.30 ora României), în care a declarat că „toate analizele arata că confruntarea Rusiei cu aceste forţe este de neevitat”.

„Am luat decizia pentru o operaţiune militară”, a spus Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „să depună armele” şi a promis să contracareze orice interferenţă străină în operaţiunea rusă în Ucraina.

„Planul nostru nu este să ocupăm Ucraina”, a mai spus Putin.

Ucraina a închis spaţiul aerian pentru aviaţia civilă

ACTUALIZARE 24 FEBRUARIE 04:20 - Ucraina a închis spaţiul aerian pentru aviaţia civilă. Autorităţile de la Kiev au emis „Notice to Air Missions” - o notificare prin care zborurile civile sunt suspendate.