Război în Ucraina: 137 de persoane ucise, 316 sunt rănite

Anterior, un consilier al preşedintelui a prezentat o înregistrare în care se aude cum militarii ruşi de pe o navă ajunsă în apropierea insulei le cer celor 13, prin difuzor, să se predea. Aceştia au refuzat. i. Ei vor primi, postum, titlul de Erou al Ucrainei. De mici dimensiuni, Insula Şerpilor are rol strategic de demarcare a apelor teritoriale ale Ucrainei din Marea Neagră.



Zelenski a mai declarat că „grupuri de sabotaj ale duşmanului” se află deja Kiev, dar nu va părăsi capitala, o afirmaţie considerată de presa internaţională drept semn că oraşul ar urma să fie capturat curând.



Preşedintele Ucrainei a mai spus că, din păcate, ţara a fost lăsată să lupte singură cu Rusia, dar le-a cerut ucrainenilor să continue să se apere.



„I-am întrebat pe toţi partenerii statului nostru dacă sunt alături de noi. Sunt alături de noi, dar nu sunt pregătiţi să ne ia într-o alianţă cu ei”, a spus el.



„Oricâte conversaţii am avut cu liderii străini, am auzit mereu aceleaşi lucruri. Primul este că suntem susţinuţi. Sunt recunoscător fiecărui stat care ne ajută în mod concret, nu doar în cuvinte. Dar mai e un lucru: suntem lăsaţi singuri să ne apărăm statul. Cine este gata să lupte cu noi? Sincer, nu văd”, a spus Zelenski.



Zelenski spune că au rămas, şi el şi familia lui, în Kiev, deşi ruşii l-au desemnat „ţinta numărul unu”, iar familia sa este „ţinta numărul doi”. El a făcut referire la planul Kremlinului, despre care au vorbit şi cancelariile occidentale, de a-l înlătura cu forţa de la putere pentru a-şi instala proprii acoliţi.

Amintim că, pe 24 februarie, în jurul orei 5:00, Vladimir Putin a anunţat începerea operaţiunii militare în Ucraina. Mai multe explozii s-au auzit în capitala Kiev, precum şi în oraşele Harkov, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odesa, şi Zaporojie.



Ulterior, preşedintele Ucrainei Volodimir Zelensky a declarat stare de război pe întreg teritoriul Ucrainei şi a anunţat ruperea relaţiilor diplomatice cu Federaţia Rusă.



Republica Moldova este gata să sprijine cetăţenii ucraineni, în contextul situaţiei de război din Ucraina, a declarat preşedinta Maia Sandu. „Vom ajuta oamenii care au nevoie de sprijinul nostru. Suntem pregătiţi să acomodăm câteva zeci de mii de oameni. Avem pregătite mai multe scenarii”, a spus preşedinta Republicii Moldova.