Război în Ucraina: Armata rusă continuă să distrugă regiunile Lugansk şi Doneţk

Războiul din Ucraina a intrat în cea de-a 92 zi. Alarmele antiaeriene au răsunat în jumătate din teritoriul ţării. Armata rusă continuă să distrugă regiunile Lugansk şi Doneţk. Sub un foc constant se află de asemenea zone din Harkov, Nikolaev şi Dnepropetrovsk. În recenta sa adresare video, preşedintele Volodimir Zelenski a subliniat faptul că mulţi politicieni mondiali obişnuiau să ţină cont de Rusia în timp ce ignorau Ucraina, în prim plan fiind pus profitul, iar ucrainenii trebuie să facă tot posibilul pentru ca acest lucru să se schimbe, transmite Moldova 1.

Unui asalt continuu sunt supuse localităţile Severodoneţk şi Lisiceansk din regiunea Lugansk. Peste 20 de construcţii, majoritatea clădiri rezidenţiale şi case private au fost spulberate. Cel puţin trei civili au fost ucişi în rezultatul bombardamentelor ruseşti. În regiunea Doneţk e încinsă întreaga linie a frontului.



Potrivit autorităţilor ucrainene, în ultimele 24 de ore aici au murit 4 civili, iar cel puţin 12 au fost răniţi. Asupra localităţii Marinka, invadatorii au folosit obuze incendiare. Este evaluată amploarea incendiilor. În paralel, continuă evacuarea populaţiei din zona frontului.



Supuse atacurilor au fost localităţile Solonceak, Pervomaiskoe şi Kotliarovo din regiunea Nicolaev. Mai multe clădiri de menire socială şi case private au fost avariate şi cel puţin un civil a fost ucis. Focuri de armă au răsunat şi în regiunea Harkov unde din fericire victime nu au fost raportate. În total, forţele ruse au bombardat aproximativ 40 de oraşe din Donbas în timpul luptelor pentru ocuparea cele două provincii ale regiunii, Doneţk şi Lugansk, revendicate de separatiştii susţinuţi de Rusia, dar încă deţinute de Ucraina.



Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a criticat miercuri pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger pentru recentele sale afirmaţiile, potrivit cărora, Kievul ar trebui să cedeze pământ Rusiei pentru a pune capăt invaziei.



„În unele mass-media occidentale au început să apară editoriale simptomatice care afirmă că Ucraina trebuie să accepte aşa-zisele compromisuri dificile prin renunţarea la teritoriu în schimbul păcii. Poate că în 1938, The New York Times, a scris şi el ceva similar. Dar acum, permiteţi-mi să vă reamintesc, este 2022”, a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucranei.



Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos a spus că ţara sa are nevoie de arme grele din Occident pentru a preveni decesele în rândul soldaţilor şi civililor săi. Kuleba a mai specificat că până la această etapă, Kremlinul nu a dat vreun semn clar că-şi doreşte pacea.



„Deocamdată, nu vedem la Rusia nicio poftă pentru negocieri, iar ofensiva din Donbas vorbeşte de la sine. Când vrei să rezolvi conflictul prin diplomaţie, nu arunci mii de tancuri, avioane şi artilerie în operaţiunea ofensivă”, a relatat Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe.



Potrivit serviciilor secrete britanice, de la începutul invaziei, Rusia NU a reuşit să-şi folosească în mod corespunzător trupele aeriene în Ucraina, din care cauză a suportat pierderi semnificative în rândul multor unităţi de elită ale forţelor sale armate.



Ultimul bilanţ al Statului Major privind pierderile provocate de ucraineni Federaţiei Ruse indică aproape 30 de mii de soldaţi ucişi, peste 200 de avioane şi mai mult de 1300 de tancuri distruse.