Război în Ucraina: Forţele ruse şi separatiste ţintesc oraşe din regiunea Doneţk

În cea de-a 133-a zi de război, pe frontul din estul Ucrainei, forţele ruse şi separatiste ţintesc oraşe din regiunea Doneţk, aflate încă sub controlul ucrainean. Confruntările majore s-au mutat la Sloviansk, unde cel puţin doi oameni au murit şi şapte au fost răniţi după ce ruşii au bombardat o piaţă. De asemenea, guvernatorul regiunii Doneţk a cerut evacuarea a 350 de mii de civili. Apelul vine la o zi după ce preşedintele rus, Vladimir Putin a declarat victoria în provincia vecină Lugansk, informează Moldova 1.

După ce forţele ruse au preluat controlul asupra oraşului Lisiceansk, ultimul bastion al rezistenţei ucrainene din Lugansk, oficialii ucraineni au spus că acum se aşteaptă ca Moscova să îşi concentreze eforturile în oraşele Sloviansk şi Kramatorsk din Doneţk. Ipoteza a fost confirmată de Ministerul britanic al Apărării, care evidenţiază că forţele ruseşti se află acum la aproximativ 16 km nord de oraşul Sloviansk, unde a fost bombardată o piaţă şi sunt înregistrate victime.



„Am auzit oameni ţipând, dar nu am ieşit. Am stat pe loc până s-a terminat bombardamentul”.

„Un bărbat şi o femeie stăteau unul lângă altul la bucătăria de vară. O rachetă a căzut chiar deasupra lor”.

„O ţineam de mână, ea a murit în faţa ochilor mei”.



„La hotarul regiunii, din partea oraşului Lisiceasnk, au loc lupte crâncene. Acolo sunt concentrate toate forţele armatei ruse, toate rezervele pe care le au. Ei încearcă mereu să organizeze treceri pentru deplasarea tehnicii militare. MUSCA 03:58 Desigur, după regiunea Lugansk, obiectivul lor numărul una va fi regiunea Doneţk”, a relatat şeful Administraţiei Militare Lugansk, Serghei Gaidai.



Volodimir Zelenski şi-a reiterat apelul pentru mai multe livrări de arme din Occident. Preşedintele ucrainean a insistat în special asupra sistemelor de apărare antirachetă, pentru a putea apăra oraşele din ţara sa. Totodată, oficialul a cerut ministrului apărării şi şefului Statului Major să nu mai ia decizii fără să îl consulte.



Astăzi s-au iscat o mulţime de dispute în societate cu privire la decizia Statului Major şi a forţelor armate ucrainene despre recrutarea celor obligaţi la serviciul militar, recruţi şi rezervişti. Am cerut ministrului apărării, şeful Statului Major şi comandantul-şef al armatei să prezinte un raport detaliat la următoarea şedinţă a Statului Major. Promit să clarific acest subiect”, a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.



Între timp, Ucraina a depus o cerere de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Calitatea de membru OCDE va permite reconstrucţia şi dezvoltarea ţării, a spus premierul ucrainean, Denis Şmihal.



Potrivit datelor Organizaţiei Naţiunilor Unite, 5 mii de civili, dintre care aproape 350 de copii, au fost ucişi în Ucraina de la începutul războiului. Experţii ONU cred că, în realitate, sunt zeci de mii de victime despre care încă nu sunt informaţii, scrie digi24.