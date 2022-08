Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

Război în Ucraina: Oraşele Harkov şi Nikolaev atacate din nou

Războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei a intrat în cea de-a 161-a zi. În cursul nopţii, invadatorii ruşi au atacat cu rachete oraşul Harkov. Lovituri aeriene au fost aplicate spre seara zilei de marţi asupra Nikolaevului, regiunilor Viniţa şi Lvov. Pe câteva direcţii, Forţele Armate ale Ucrainei au provocat pierderi inamicului, forţându-i retragerea, şi au eliberat noi localităţi de sub ocupaţie în regiunea Herson. În Donbas autorităţile ucrainene au emis ordin de evacuare obligatorie a civililor. Între timp, cea dintâi navă încărcată cu cereale ucrainene a ajuns în siguranţă, în portul de la Istanbul, relatează Moldova 1.

Sirenele de raid aerian au răsunat în ultimele 24 de ore pe aproape întreg teritoriul statului ucrainean. Ruşii au lansat mai multe rachete din zona mării Caspice, folosind aviaţia. Acestea au ţintit regiunile Nikolaev, Viniţa şi Lvov. S-au raportat noi distrugeri de fond locativ şi obiecte de infrastructură.



Potrivit administraţiei militare din Hrakov, în jurul orei 4 dimineaţa, invadatorii ruşi au tras cu două rachete asupra oraşului. Acestea ar fi fost lansate de pe teritoriul Federaţiei Ruse, din regiunea Belgorod. Cea mai grea situaţie de pe linia frontului rămâne a fi în Donbas. Militarii ruşi au încercat rezistenţa apărătorilor în mai multe locaţii, precum ar fi cel pe direcţia Doneţk-Peschi. În direcţiile Harkov, Avdeevka, Bahmut, contingentele controlate de Kiev au forţat armata inamică să se retragă provocându-i pierderi, iar în Sloviansk s-a reuşit neutralizarea unui grup de cercetaşi ruşi.



Totodată, armata ucraineană, anunţă că a reuşit să recucerească 53 de localităţi din Herson, regiunea din sudul ţării acaparată în mare parte de trupele ruse în prima etapă a acestui război. Viceprim-ministrul ucrainean, Irina Vereşciuk, a dispus evacuarea obligatorie a populaţiei din regiunile Doneţk şi Luhansk. Potrivit estimărilor, peste 220 de mii de persoane trebuie strămutate din Donbas din cauza ostilităţilor permanente. Mulţi dintre civili au fost transportaţi cu o cursă specială de tren în oraşul Kropivniţki. Printre pasagerii trenului de evacuare se numără persoane cu dizabilităţi. La sosire, pe platforma gării aceştia au beneficiat de suport psihologic şi medical.

„Am decis să plecăm încă din martie, dar am fost internat în spital, unde mi-au scos nişte schije din picior. Am fost rănit când ieşisem să cumpăr nişte pâine.”

„Timp de două luni am rezistat acolo. Nu se mai putea sta în siguranţă în case, permanent aveau loc împuşcături şi explozii. Chiar în curte am fost loviţi cu rachete Grad.”



„Calea ferată ucraineană a făcut totul pentru a se asigura că există locuri libere, vagoane separate şi suficient de multe. Trebuie să evacuăm 50.000 de copii din Bahmut, Kramatorsk, Sloviansk, toată partea controlată de noi dar şi din zonele ocupate de ruşi”, a declarat vicepremierul Ucrainei, Irina Vereşciuc.



Analiştii american au confirmat că la Novosibirsk, Saratov, Ulyanovsk şi Kurgan sunt formate batalioane de voluntari pentru războiul din Ucraina.



Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a declarat că Rusia ar fi distrus sisteme de rachete HIMARS deţinute de Kiev, lucru infirmat de Pentagon. De asemenea, Şoigu a învinuit SUA de implicare directă în conflictul din Ucraina, şi anume prin oferirea detaliilor despre potenţialele ţinte şi coordonarea atacurilor împotriva acestora.



Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a confirmat că prima navă cu cereale ucrainene a ajuns la Bosfor, trecând printr-un coridor special în Marea Neagră. „Scopul nostru este acum să avem regularitate, astfel încât atunci când o navă părăseşte portul, ar trebui să existe şi alte nave - atât cele încărcate, cât şi cele aflate în drum spre port. Continuitatea şi regularitatea sunt principiile necesare. De asta au nevoie toţi consumatorii produselor noastre agricole”, a menţionat Zelesnki.



Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroeder, un prieten al preşedintelui rus, Vladimir Putin, susţine că acordul dintre Moscova şi Kiev privind deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina ar putea deschide o cale pentru o posibilă încetare a focului.