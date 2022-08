Sursa imaginii: Bahmut: Anatolii Stepanov/AFP Postat de: Bogdan Nigai

Război în Ucraina: Schimburile de tiruri de artilerie continuă (VIDEO)

Rusia a atacat din nou cu rachete localităţile ucrainene din spatele liniei frontului. S-au raportat bombardamente în Nikopol şi Zaporojie. În acelaşi timp, nu contenesc luptele pentru controlul asupra Donbasului. Ucrainenii ar fi distrus un alt depozit rusesc de muniţii la Melitopol. Preşedintele Volodimir Zelenski i-a întrunit, duminică, într-o şedinţă secretă pe şefii apărării şi securităţii, în cadrul căreia a reafirmat angajamentul ţării sale în recuperarea teritoriilor aflate sub ocupaţie. Între timp, experţii de la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică au anunţat că sunt în drum spre centrala de la Zaporojie, informează Moldova 1.



Schimburile de tiruri de artilerie au continuat pe frontul din Ucraina. Ruşii au efectuat operaţiuni ofensive fără succes la nord-vest de Slaviansk, atacuri limitate la sud-est de Bahmut, la vest şi sud-vest de oraşul Doneţk, şi la nord de oraşul Harkov, potrivit Institutului american pentru Studiul Războiului. Zilnic, oamenii din Donbas trăiesc sub bombardamente, însă cu greu se decid să fie evacuaţi. „Chiar astăzi, când plecam, vecina noastră îşi îngropa mama ucisă de obuze. Ruşii bombardează zi şi noapte. Am decis să fugim pentru a scăpa cu viaţă în timp ce ea a trebuit să-şi îngroape mama în grădina casei.”



În adresarea sa video de noaptea trecută, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat o serie de vizite ale partenerilor internaţionali care vizează extinderea ajutorului militar, economic şi politic, dar şi sancţiunile aplicate Rusiei. Zelenski din nou a promis că va face totul pentru recuperarea teritoriilor aflate sub controlul ruşilor sau separatiştilor pro-ruşi. „Şi Ucraina va reveni, sigur. Viaţa va reveni. Demnitatea oamenilor din Donbas va reveni. Abilitatea de a trăi va reveni, oportunitatea de a trăi în siguranţă şi în fericire. Exact asta va simboliza drapelul nostru ucrainean când îl vom instala în Doneţk, Gorlovka, Mariupol, în toate oraşele din zonele Donbas, Azov, în toate zonele sub ocupaţie rusă, în regiunile Harkov, Zaporojie, Herson, şi categoric în Crimeea. Ucraina nu uită nimic”, a declarat Volodimir Zelenski.



Liderul de la Kiev ar fi avut duminică o şedinţă cu reprezentanţi ai sectoarelor de apărare şi securitate, potrivit unui comunicat publicat de preşedinţia ucraineană.



La Mirnîi, localitate aflată la 10 km de Melitopol, a fost aruncat în aer un depozit de echipamente inamice, a scris Ivan Feodorov pe contul său de Telegram. Centrul de Rezistenţă ucrainean a raportat despre lichidarea unor noi colaboraţionişti în regiunile Zaporojie şi Herson. Partizanii i-ar fi lichidat pe trădătorii Andrii Râjkov şi Aleksei Kovaleov, unul un fost poliţist de frontieră, iar celălalt un fost deputat ucrainean. Presa locală din Hersonul ocupat anunţă că militarii ucraineni ar fi lovit noaptea trecută o bază militară inamică din oraş.



Artileria rusă a bombardat duminică localităţi din apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, aflate pe celălalt mal al Niprului. Terenul centralei a fost şi el ţinta unor atacuri, însă nivelul radiaţiilor se menţine normal. Se cunoaşte despre 10 persoane rănite ca urmare a bombardării nocturne a zonelor rezidenţiale din Energodar, două dintre care au fost spitalizate în stare gravă.



Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a anunţat luni dimineaţă că se află în drum spre centrala nucleară ucraineană din Zaporojie, care a fost ţinta unor atacuri în ultimele săptămâni împreună cu cei 13 experţi din „ţări în mare parte neutre” urmând să ajungă la centrală în următoarele zile, asta chiar dacă ruşii folosesc tactici iraniene pentru a obstrucţiona inspecţiile echipei internaţionale de experţi la Zaporojie.