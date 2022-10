Război în Ucraina: Situaţia rămâne dificilă pe porţiunea frontului din Donbas (VIDEO)

Dimineaţa a început cu explozii puternice în Harkov, Nipru şi capitala Ucrainei. În câteva zone ale Kievului, autorităţile au anunţat că a dispărut electricitatea. Ruşii au lansat mai mute rachete din regiunea Rostov folosind bombardierele aeriene, ei continuând să ţintească în sistemul energetic al ţării. S-au înregistrat noi morţi şi răniţi. În acelaşi timp, în Jitomir în urma bombardamentelor ruseşti a fost întreruptă alimentarea cu apă şi curent. Pe parcursul nopţii ocupanţii au atacat cu drone şi rachete oraşul Zaporojie.



Între timp bilanţul celor morţi după valul de atacuri cu drone kamikaze asupra oraşului Kiev a crescut la patru persoane. Serviciile ucrainene de urgenţă încă mai caută supravieţuitori sub dărâmăturile unei clădiri rezidenţiale distrusă aproape în totalitate.



„În Kiev, au ucis o familie tânără, vizând o clădire de apartamente cu un „Shahed” iranian. Un bărbat şi o fată însărcinată în şase luni. Vladimir Putin poate marca încă o „realizare” - a mai ucis o femeie însărcinată. În total, patru persoane au fost ucise doar de acest „Shahed”. Au mai fost şi alte lovituri. Mai mult de 25 de localităţi din ţara noastră au fost atacate noaptea şi dimineaţa terecută”, afirmă Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.



În prima linie, situaţia se menţine deosebit de dificilă pe porţiunea frontului din Donbas. Şeful administraţiei militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai, a menţionat că situaţia din regiune este grea, dar controlată - invadatorii au aruncat în luptă multe resurse umane şi echipament şi bombardează fără milă teritoriile care au fost eliberate. În acelaşi timp, continuă luptele în apropiere de localitatea Bahmut, regiunea Doneţk.



Pe frontul din sud, în regiunea Herson, armata ucraineană ar fi distrus azi dimineaţă un avion de atac Su-25, iar în ultimele 24 de ore apărătorii ar fi reuşit lichidarea a cel puţin şase drone iraniene şi patru rachete Kalibr pe această direcţie. Autorităţile mai anunţă un incident grav care s-a produs în sudul Rusiei. 13 persoane au murit, după ce un avion militar s-a prăbuşit într-un cartier rezidenţial al oraşului Eisk, aflat aproape de hotarul cu Ucraina. Alte 19 persoane au fost rănite.



Rusia a schimbat 108 femei ucrainene deţinute ca prizoniere de război cu 110 prizoniere ruseşti deţinute de Ucraina, potrivit BBC. 37 dintre ele ar fi fost capturate după ce s-au predat în timpul asediului combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, care s-a încheiat în luna mai.



„Ne spuneau într-una că suntem uitate, că nimeni nu are nevoie de noi. Noi nu i-am crezut pe niciunul, am crezut în Ucraina. Ni s-a spus că Ucraina nu mai există. Dar noi am crezut în ţara noastră”;



„Într-adevăr aşteptarea a durat, dar suntem aici şi vrem să transmitem lumii prin intermediul vostru că încă mai sunt multe femei captive care-şi doresc enorm revenirea acasă. Vă rugăm mult să le ajutaţi”, spun femeile.



În context, Casa Albă subliniază că rămâne alături de Ucraina şi anunţă un nou pachet de ajutoare militare, în valoare de 725 milioane de dolari. Totodată, Departamentul american al Apărării încearcă să accelereze livrarea către Ucraina a două sisteme avansate de rachete sol-aer, în condiţiile în care Rusia a folosit din ce în ce mai mult drone furnizate de Iran, care explodează la impact, pentru a bombarda oraşele şi infrastructura ucrainene.



„Cu toţii aţi văzut rapoartele despre distrugerile făcute de ceea ce părea a fi o dronă iraniană care a lovit centrul oraşului Kiev. Cu toate acestea, Iranul continuă să mintă în această privinţă şi neagă că ar fi furnizat Rusiei arme pentru a fi folosite în Ucraina. Între timp, conform noilor rapoarte, Teheranul ia în considerare vânzarea şi mai multor arme distructive, în susţinerea invaziei Rusiei căreia pretind că i se opun”, afirmă Karine Jean-Pierre, purtător de cuvânt al Casei Albe.



Oficialii americani au declarat că aceste drone reprezintă o încălcare vădită a unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU care restricţionează anumite transferuri de arme către sau dinspre Iran. Uniunea Europeană a aprobat ieri un pachet de sprijin militar în valoare de 500 de milioane de euro şi un program prin care 15 mii de militari ucraineni vor fi antrenaţi în statele membre.