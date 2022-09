Sursa imaginii: rferl.org Postat de: Eliza Mihalache

Război în Ucraina: Soldaţii ucraineni anunţă despre eliberarea a noi localităţi în regiunea Doneţk

Soldaţii ucraineni anunţă despre eliberarea a noi localităţi în regiunea Doneţk şi sunt pe cale să încercuiască contingentele ruşilor concentrate în perimetrul oraşului Liman. Lupte active se duc în est. Ruşii au tras din nou cu rachete în zonele rezidenţiale ale oraşului Nipru, sunt morţi şi răniţi. Casa Albă a anunţat un nou pachet de ajutor în materie de securitate şi condamnă referendumurile fictive organizate de Moscova, relatează Moldova 1.

În noaptea de 29 septembrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra oraşului Nipru, din regiunea Dnepropetrovsk. Peste 60 de case au fost avariate. Potrivit datelor preliminare, în urma atacului trei persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite, anunţă şeful administraţiei militare regionale, Valentin Reznicenko.



Lupte grele se duc în estul Ucrainei, dar şi în direcţia Herson. Forţele ucrainene au arborat drapelul de stat în alte câteva localităţi eliberate de sub ocupaţia rusă în regiunea Doneţk, anunţă înaltul comandament militar al Ucrainei.



Apărătorii sunt pe cale de a încercui militarii ruşi dislocaţi în Liman. Analiştii americani susţin că Federaţia Rusă a suferit pierderi importante în apropiere de Liman însă nu întreprinde măsuri de redresare a situaţiei pe acest sector al frontului. Ucrainenii părăsesc în număr mare teritoriile unde au fost petrecute aşa zisele referendumuri organizate de separatişti şi Kremlin. Doar din partea ocupată a regiunii Zaporojie, localncii pleacă zilnic cu miile.



„Când am trecut pe lângă soldaţii ruşi, m-au întreabă dacă am votat sau nu. Chiar dacă le spui că am votat, m-au impun să o fac din nou”.



Kremlinul ar putea anunţa anexarea teritoriilor ucrainene ocupate pe 4 octombrie, cu trei zile înainte de aniversarea de 70 de ani al preşedintelui Putin. În Piaţa Roşie de la Moscova, a fost amenajată o scenă cu ecrane video uriaşe pe care scrie: „Doneţk, Lugansk, Zaporojie, Herson, Rusia!”, unde va avea loc vineri o demonstraţie în favoarea anexării.



Totodată, Casa Albă a declarat miercuri că va impune Rusiei costuri suplimentare dacă va merge mai departe şi va anexa teritoriul ucrainean.



„Drept răspuns, vom colabora cu aliaţii şi partenerii noştri pentru a impune costuri economice suplimentare Moscovei şi persoanelor şi entităţilor din interiorul şi din afara Rusiei care oferă sprijin acestor acţiuni. Vom concentra opoziţia globală împotriva încercărilor Rusiei de anexare, inclusiv în cadrul Naţiunilor Unite şi vom continua să fim alături de Ucraina, în timp ce-şi apără teritoriul şi suveranitatea, aşa cum am procedat până acum”, a remarcat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karine Jean-Pierrened Price.



În adresarea sa către naţiune, şeful de la Kiev, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va înceta să lupte pentru integritate şi independenţă şi i-a sfătuit pe ruşii ce au ajuns sau urmează să ajungă pe front să fugă sau să se predea dacă vor să scape cu viaţă.



„Principala sarcină acum este să coordonăm acţiunile cu partenerii, drept răspuns la referendumurile false organizate de Rusia şi la toate ameninţările conexe. Nu este 2014. Totul este clar pentru toată lumea. Şi cu siguranţă vor fi acţiuni. Ucraina nu poate şi nu va suporta nicio încercare a Rusiei de a pune mâna pe vreo parte a pământului nostru”, a precizat Volodimir Zelenski.



Statele Unite ale Americii au anunţat un nou pachet în materie de securitate pentru Ucraina, în sumă de peste un miliard de dolari USD. Uniunea Europeană intenţionează să interzică importurile de mai multe produse din oţel din Rusia şi să interzică exportul către ţara agresoare a anumitor semiconductori, potrivit ultimei propuneri de sancţiuni a Comisiei Europene.