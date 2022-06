Sursa imaginii: facebook.com/zelenskiy.official Postat de: Bogdan Nigai

Război în Ucraina: Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu militarii, oficialii şi cu civilii din Zaporojie, Doneţk şi Lugansk

În cea de-a 103-a zi de război, tensiunile escaladează pe frontul ruso-ucrainean. Atacurile Rusiei în estul Ucrainei nu contenesc, cele mai crâncene lupte în continuare au loc în jurul oraşului Severodoneţk. Între timp, pentru a doua oară de la începutul invaziei ruse, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a părăsit regiunea Kiev. Duminică, liderul ucrainean a mers aproape de linia frontului din sud-estul ţării, pentru a-şi încuraja soldaţii, dar şi pentru a discuta cu oamenii care au fugit din calea războiului, informează Moldova 1.

Preşedintele ucrainean a mers duminică în regiunile Zaporojie, Doneţk şi Lugansk, unde a vizitat trupele de pe linia frontului. El a avut mai multe întâlniri cu militarii, oficialii şi cu civilii din aceste zone. În timpul vizitei, Volodimir Zelenski i-a oferit un cadou lui Yegor, băiatul din Mariupol care a ţinut un jurnal devenit celebru şi în care a povestit cum i-a pierdut în război pe cei dragi.



„Am fost în Zaporojie. Am exprimat sprijinul armatei noastre şi i-am premiat pe cei mai buni. M-am întâlnit cu locuitorii din Mariupol, care au reuşit să părăsească oraşul. Fiecare familie are propria poveste. Majoritatea femeilor erau fără bărbaţi. Sunt mândru de toţi cei pe care i-am întâlnit, cu care am dat mâna, cu care am comunicat, pe care i-am susţinut. Am adus ceva important armatei: încredere şi putere”, a remarcat preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky.



În total, 262 de copii au fost ucişi în războiul declanşat de Rusia în Ucraina, iar alţi 467 au fost răniţi, potrivit ultimului bilanţ al procurorului general al Ucrainei. În acelaşi timp, bombardamentele nu mai încetează în oraşele Severodoneţk şi Lisiciansk din estul Ucrainei, a menţionat şeful administraţiei militare din Lugansk, Serghei Gaidai. În Donbas, în luptele intense de apărare, armata ucraineană foloseşte tunurile cu rază lungă de acţiune Caesar pe care le-a primit de la autorităţile franceze.



Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunţat luni că va furniza Ucrainei lansatoare de rachete cu o rază de acţiune de 80 de kilometri pentru a face faţă ofensivei ruse. Până în prezent, sprijinul militar al Marii Britanii pentru Ucraina se ridică la peste 870 de milioane de euro.