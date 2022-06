Războiul din Ucraina lasă sechele adânci în sufletele celor care supravieţuiesc

Alexandra Korostelova, rezidentă din Harkov, şi-a pierdut soţul şi fiul în vârstă de numai cinci luni din cauza bombardamentelor, după ce familia sa s-a întors acasă. Timp de două luni, ea împreună cu soţul ei Mikola şi fiul Mihailo au fost evacuaţi în mai multe oraşe din Ucraina: Kremenciuk, Poltava şi Ivano-Frankovsk.



„Era un copil atât de dulce. Am o senzaţie de parcă acuş se va trezi. Am petrecut două luni în Kremenciug şi în Poltava. Am fost la Ivano-Frankovsk, pentru că fiul meu este acolo. Am decis să vedem ce se va întâmpla după 9 mai. Şi ceva groaznic nu s-a întâmplat. Am sosit. Primele trei nopţi au fost atât de bune, calme. Se auzeau explozii undeva departe. Mi s-a oferit chiar şi un loc de muncă aici”, spune Alexandra Korostelova



În ziua cu pricina, soţul i-ar fi propus să vină să o ia de la locul de muncă. Nimic nu prevestea tragedia. Bărbatul ţinea copilul în braţe, când la un moment dat lângă ei a căzut un obuz rusesc de mare calibru.



„Nu mai e Kolea. Este mort. Patru ore mai târziu, au spus că mi-au găsit copilul pe acoperişul unei frizerii sau a unui magazin. A fost aruncat la mai bine zece metri în sus. Şi eu m-am ales cu o schijă de şapte cm în picior. Dar despre mine nici nu vreau să vorbesc”, povesteşte Alexandra Korostelova.



După ce a trecut prin acest calvar, femeia este convinsă că e prea devreme pentru ca civilii să se întoarcă în oraş. În prezent, Alexandra se ocupă de livrarea medicamentelor şi produselor de prim ajutor conaţionalilor şi armatei ucrainene.