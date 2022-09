Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Referendumuri în regiunile ocupate de ruşi, cu prezenţa soldaţilor înarmaţi

În regiunile ucrainene ocupate de forţele ruse precum Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson a treia zi au loc aşa-numitele referendumuri pentru anexarea teritoriilor la Federaţia Rusă. Pretinsul plebiscit se desfăşoară cu prezenţa soldaţilor ruşi înarmaţi, care îi obligă pe localnici să se expună. Între timp, Moscova susţine că în prima zi de scrutin majoritatea persoanelor s-au pronunţat în favoarea aderării, scriu agenţiile de presă proguvernamentale din Rusia, relatează Moldova 1.

Locuitorii din cele patru regiunii: Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson, unde se desfăşoară aşa-numitele referendumuri se simt îngrijoraţii de ce li se întâmplă. De frică că vor fi persecutaţi, mulţi pleacă.



„Aştept fiecare secundă ca armata ucraineană să vină se ne elibereze”.



„Este foarte greu, fiul meu are 27 de ani şi mă tem că într-o zi ar putea fi obligat să se alăture armatei ruse”.



„Noi suntem o singură familie, locuim aproape, la doar câţiva kilometri unul de celălalt. Am mers la aceeaşi şcoală şi acum ruşii ne-au separat în două”.



Între timp, militarii ruşi din oraşul Makeevka, regiunea Doneţk, au participat la pretinsul plebiscit.



„Victoria va fi mai aproape şi se va întâmpla mai repede”.



„A durat mult pentru ca Rusia să ne poată lua sub aripa sa”.



Guvernatorul ucrainean al regiunii Lugansk, Serghei Haidai a comunicat că forţele ruse constrâng locuitorii să voteze şi le interzic să-şi părăsească localităţile. Totodată, autorităţile de la Kiev au anunţat că ţări precum Belarus, Siria, Egipt, Brazilia,

Venezuela, Uruguay sau Africa de Sud au trimis observatori în regiunile controlate de armata rusă.