Sursa imaginii: Profimedia Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

Regele Charles al III-lea a susţinut primul discurs public în calitate de nou monarh al Marii Britanii

Regele Charles al III-lea a susţinut primul discurs public în calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a părăsit Castelul Balmoral, vineri după-amiază, şi a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alături de soţia sa, regina consoartă Camilla. Înainte de a intra în palatul regal, Charles a salutat mulţimea, a dat mâna cu oamenii strânşi în faţa porţilor şi le-a primit direct condoleanţele şi urările de bine pentru domnia pe care o începe.

Regele a avut apoi prima sa audienţă oficială cu Liz Truss, şefa guvernului britanic. După această întâlnire, Charles s-a adresat pentru prima oară naţiunii în calitate de Rege al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.



Regele Charles al lll-lea a afirmat vineri, în primul discurs adresat naţiunii, că de-a lungul vieţii ei, Majestatea sa Regina, iubita sa mamă, a fost o inspiraţie şi un exemplu pentru el şi pentru toată familia sa. El a anunţat că nu se va mai putea dedica proiectelor sale caritabile. ”Îmi iau angajamentul în mod solemn în faţa dumneavoastră, în timpul care mi-a rămas dat de Dumnezeu, să respect principiile constituţionale care stau la baza naţiunii noastre”, a adăugat noul suveran britanic.



„Atâta timp cât sunt Rege, voi respecta Constituţia. Vă voi servi cu loialitate şi iubire, aşa cum am făcut-o toată viaţa”, a promis Charles.



„Este un timp al schimbării pentru familia mea, contez pe sprijinul iubitei mele soţii, Camilla. Am învăţat că mă pot baza pe ea”, a arătat Charles. „În semn de recunoaştere a propriului său serviciu public regal, de la căsătoria noastră de acum 17 ani, ea devine regina mea consoartă”, a punctat el. „Ştiu că ea se va ridica la exigenţele noului său rol, cu devotamentul său ferm faţă de datorie, pe care am ajuns să mă bazez atât de mult”, a declarat Charles.



„Fiul meu William va prelua responsabilităţile pe care le-am avut timp de cinci decenii. Cu Catherine alături de el, ştiu că noii noştri prinţ şi prinţesă de Wales vor continua să inspire şi să ducă mai departe dialogurile noastre naţionale”, a menţionat Charles, oficializând faptul că William devine prinţ moştenitor. Suveranul nu l-a uitat nici pe celălalt fiu al său, Harry, chiar dacă acesta a renunţat la îndatoririle regale. „Vreau să-mi exprim iubirea pentru Harry şi Meghan, în timp ce îşi construiesc o viaţă în Statele Unite”, a afirmat Charles.



„Ofer cele mai sincere mulţumiri, din inimă, pentru sprijinul acordat”, le-a spus el supuşilor. „Iubită mama, îşi mulţumesc pentru tot. Fie ca îngerii să-ţi călăuzească calea”, şi-a încheiat Charles primul discurs ca Rege.