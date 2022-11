Reuniunea liderilor de la München: Ce subiecte sunt incluse în agendă

Reuniunea Liderilor de la Munchen va aduna aproximativ 70 de participanţi la nivel înalt din 25 de state, actuali şi foşti oficiali, experţi şi formatori de opinie, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al României, ţară co-organizatoare a evenimentului.



Aceasta va precede Reuniunea miniştrilor afacerilor de externe din statele NATO, în perioada 29-30 noiembrie, şi la care participă şi ministrul de externe de la Chişinău, Nicu Popescu. Astfel, acest eveniment va avea şi rolul de platformă de dezbateri pentru orientarea discuţiilor din cadrul evenimentului Alianţei Nord-Atlantice, la care se va discuta inclusiv despre securitatea la Marea Neagră, implementarea deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Madrid şi implementarea Noului Concept Strategic.



Desfăşurarea acestei reuniuni la Bucureşti, pentru prima dată într-un stat de pe Flancul Estic al NATO, are şi o încărcătură simbolică. România este ţara europeană şi aliată cu cea mai lungă graniţă cu Ucraina, în contextul războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva statului vecin, precum şi al creşterii importanţei strategice a Mării Negre, a precizat şeful diplomaţiei de la Bucureşti, Bogdan Aurescu.



Reuniunea Liderilor de la München, cunoscută anterior drept Core Group Meeting, este un eveniment care are loc din anul 2009, cu una sau două sesiuni pe an. Reuniunea anterioară din acest an a avut loc la Washington, în luna mai.