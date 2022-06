Revista Presei: Moscova declară că va risposta faţă de decizia Franţei de a interzice o serie de canale ruseşti de televiziune

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe: „Moscova o să riposteze în faţa deciziei Franţei de a interzice o serie de canale ruseşti de televiziune”



Un astfel de personaj este Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, care, miercuri, şi-a orinentat câteva din criticile sale asupra Franţei. Motivul ar fi interdicţia pe care Franţa ar fi impus-o unor canale de televiziune ruseşti. „Moscova o să riposteze în faţa deciziei Franţei de a interzice o serie de canale ruseşti de televiziune”, a declarat Zaharova, citată de cotidianul francez Le Figaro.



Potrivit aceluiaşi ziar, Zaharova a mai spus că, „în cazul în care conferinţele sale de presă săptămânale, transmise în direct, vor fi blocate, atunci”, cităm, „un jurnalist american s-ar putea întoarce acasă, iar interdicţia ar putea viza şi o doamnă cu paşaport polonez”, Zaharova făcând astfel aluzie la Susan Wojcicki, patroana platformei YouTube.



Recentele tratative dintre Rusia şi Turcia în privinţa transporturilor de mărfuri prin Marea Neagră, fără rezultat



Tot legat de războiul din Ucraina, mai trebuie spus că recentele tratative dintre Rusia şi Turcia în privinţa transporturilor de mărfuri prin Marea Neagră nu au dus la niciun rezultat. Ziarul american The Wall Street afirmă că „tratativele de ieri dintre cele două ţări nu au dus la crearea vreunui canal care să permită transportul de grâne din Ucraina.



Wall Streen opinează că un eventual acord „ar viza nişte vase turceşti care să elimine minele din porturile ucrainene şi să creeze o rută sigură vaselor care transportă grâu sau alte produse din Ucraina. Tot pe aceeaşi temă, ziarul turc Hürriyet a salutat „un plan al ONU destinat Ucrainei şi Rusiei, în vederea creării unui coridor alimentar prin Marea Neagră pentru a preveni foametea în câteva dintre cele mai sărace ţări ale lumii”.



Economist de la Harvard: „Ce e mai rău abia urmează să vină”



Deloc optimist, încheiem cu nişte relatări din revista germană Stern: Un important economist de la Harvard, Kenneth Rogoff, avertizează că „ce e mai rău abia urmează să vină”, titrează revista. Şi acelaşi Rogoff continuă: „Am sperat că, la nivel mondial, economia a depăşit pandemia şi criza. Total greşit”!.



Ministerul rus de externe acuză NATO că livrează arme în Republica Moldova



Declaraţiile provocatoare ale opoziţiei şi reacţiile Kremlinului în legătură cu acestea au fost principalele subiecte reflectate în presa naţională.



Ministerul rus de externe acuză NATO că livrează arme în Republica Moldova, afirmând că această decizie nu va ajuta la consolidarea securităţii Chişinăului. Afirmaţiile aparţin purtătoarei de cuvânt a instituţiei, Maria Zaharova, scrie agora.md.



Vadim Krasnoselski îşi exprimă îngrijorarea faţă de un eventual scenariu în care partenerii vestici ai Republicii Moldova i-ar putea furniza armament



În paralel, NewsMaker.md scrie că şi liderul de facto de la Tiraspol Vadim Krasnoselski şi-a exprimat îngrijorarea faţă de un eventual scenariu în care partenerii vestici ai Republicii Moldova i-ar putea furniza armament, în contextul războiului din Ucraina. „Acolo unde cresc muşchii, totul se termină cu război. Este o axiomă”, a declarat şeful nerecunoscut al regiunii transnistrene, adaugă newsmaker şi aminteşte că pe 2 iunie, premierul Natalia Gavriliţa a declarat la postul naţional de televiziune că autorităţile de la Chişinău poartă discuţii despre livrarea de echipament militar în Moldova, însă decizia privind solicitarea armelor letale nu a fost luată.



Ex-preşedintele socialist, Igor Dodon acuză guvernarea că ar pregăti „unirea tehnică a Republicii Moldova cu România”



Între timp, ex-preşedintele socialist, Igor Dodon le dă apă la moară propagandiştilor şi provocatorilor. Realitatea.md opinează că Dodon, care se află în prezent în arest la domiciliu, fiind învinuit într-un dosar pe patru capete de acuzare, are suficient timp pentru a elabora diverse „teorii” şi acuză guvernarea PAS că ar pregăti „unirea tehnică a Republicii Moldova cu România” şi aducerea „trupelor NATO pe teritoriul nostru”, prin intermediul crizelor care s-au abătut asupra ţării.



Declaraţiile socialistului au ajuns imediat în vizorul Kremlinului. Anticoruptie.md titrează că purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că Moscova nu deţine informaţii detaliate despre presupusele planuri ale Republicii Moldova de a se uni cu România şi NATO „Nu, nu aş spune că avem informaţii detaliate în această chestiune. În acelaşi timp, într-adevăr, ştim bine că în Moldova există anumite forţe care susţin „această opţiune”, a punctat Pescov, citat de anticoruptie.md.



Purtătorul de cuvânt al Guvernului: „Igor Dodon ar putea vorbi cu prietenii lui de la Moscova să înceteze războiul şi atunci în mod sigur vor înceta şi crizele”



Şi reacţia guvernării de la Chişinău a venit în scurt timp. „Cei de la guvernare nu vor lăsa oamenii făra salarii. In al doilea rând, am declarat şi pot să o mai repet că crizele economice în care se afla statul la momentul de faţă sunt cauzate de războiul din Ucraina, dat de Rusia. Igor Dodon ar putea vorbi cu prietenii lui de la Moscova să înceteze războiul şi atunci în mod sigur vor înceta şi crizele şi efectul acestora se va atenua şi în Republica Moldova”, a declarat pentru PRO TV,

Anastasia Taburceanu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.



ANRE a aprobat noi tarife pentru energia electrică



Iar Europa Liberă informează că ANRE a aprobat miercuri, 8 iunie, o majorare cu aproximativ 20 la sută a tarifelor pentru energia electrică furnizat de Premier Energy şi peste 13% pentru FEE (RED) Nord. Noile tarife intră în vigoare retroactiv, de la 1 iunie, dată de la care s-a scumpit şi gazul cu peste 30%.