Revista Presei: Presa internaţională urmăreşte încercările Occidentului de a evita o catastrofă alimentară în lume

O navă cu porumb ucrainean a ajuns într-un port din nord-vestul Spaniei



O navă cu porumb ucrainean a ajuns într-un port din nord-vestul Spaniei folosind „o nouă rută maritimă” pentru a evita blocajele Rusiei, titrează CNN. Cargoul Alppila, care transporta porumbul, a ajuns în portul spaniol Coruña înainte de zorii zilei de luni şi urmează să fie descărcat până marţi, a declarat biroul de presă al portului. Este prima încărcătură de cereale ucrainene care ajunge în nord-vestul Spaniei pe mare, folosind „o nouă rută maritimă deschisă în Marea Baltică pentru a evita blocarea de către marina rusă a porturilor ucrainene, a precizat grupul producătorilor de hrană pentru animale, numit Agafac, într-un comunicat.



Tot la aceeaşi temă, AFP afirmă că Ucraina a pierdut un sfert din terenurile sale cultivabile din cauza ocupaţiei ruse din unele regiuni, în sud şi est. „În ciuda pierderii a 25% din terenurile cultivabile, structura culturilor însămânţate în acest an este mai mult decât suficientă pentru a asigura consumul” populaţiei ucrainene, a afirmat ministrul adjunct al Agriculturii de la Kiev Taras Vîsoţki, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele roman ar urma să meargă, alături de preşedintele francez, cancelarul german şi de premierul italian, la Kiev.

Digi 24 scrie că preşedintele român, Klaus Iohannis ar urma să meargă, alături de preşedintele francez, Emmanuel Macron, de cancelarul german Olaf Scholz şi de premierul italian Mario Draghi, la Kiev. Informaţia a fost publicată de parlamentarul ucrainean Oleksiy Goncharenko, pe pagina sa de Twitter. Vizita ar urma să aibă loc joi.



Prim-ministrul Rusiei din perioada 2000-2004 se aşteaptă ca războiul să dureze până la doi ani



Între timp, prim-ministrul Rusiei din perioada 2000-2004 a spus într-un interviu pentru AFP că se aşteaptă ca războiul să dureze până la doi ani şi că Ucraina trebuie neapărat să câştige, în caz contrar, „dacă Ucraina cade, statele baltice vor fi următoarele”. Cu toate că a fost primul premier al Rusiei din era Putin, Mihail Kasianov nu şi-a imaginat niciodată că fostul său şef va declanşa un război total împotriva Ucrainei, completează AFP.

Jens Stoltenberg: Suedia a făcut paşi importanţi pentru a îndeplini condiţiile Turciei în vederea aprobării cererii Stockholmului de aderare la NATO

Iar Reuters consemnează că „Suedia a făcut paşi importanţi pentru a îndeplini condiţiile Turciei în vederea aprobării cererii Stockholmului de aderare la NATO. Informaţiile au fost oferite luni de secretarul general al alianţei, Jens Stoltenberg, în timpul unei vizite în Suedia. „Salut schimbările pe care Suedia le face deja în legislaţia sa împotriva terorismului şi asigurările că legile privind exportul de armament vor reflecta statutul viitor de ţară membră NATO, cu noi angajamente faţă de aliaţi”, a declarat Jens Stoltenberg, citat de Reuters.



Din 1 iulie, tariful pentru o călătorie la troleibuz şi autobus va fi de 6 lei



Presa naţională a fost atentă la strigătul de disperare al agricultorilor, dar şi la noile scumpiri care sunt preconizate de această dată la călătoriile cu transportul public.

Din 1 iulie, tariful pentru o călătorie, atât la troleibuz, cât şi la autobuz, pentru oraş şi suburbii va fi de 6 lei, titrează Ziarul de Gardă, citând informaţiile oferite de Primăria Capitalei. Astfel, Primăria anunţă că, în urma acestei decizii, „în premieră”: 200 de mii de pensionari vor călători gratuit, 40 de mii de copii şi elevi până în clasa 5-a vor călători gratuit şi 18 categorii de persoane, inclusiv vulnerabile, la fel vor călători gratuit.



Fermierii anunţă protest dacă autorităţile nu vor compensa costul motorinei



Agora.md scrie că „fermierii anunţă protest pe 21 iunie dacă autorităţile nu vor compensa costul motorinei, nu vor restitui accizele şi nu vor debloca exportul de grâu”. Mai exact, reprezentanţii Asociaţiei „Forţa Fermierilor” solicită guvernării restituirea accizelor în sumele depline la toată motorina, procurată de agricultori în anul 2022, şi compensarea parţială a costurilor motorinei, fertilizanţilor şi pesticidelor în contextul scumpirilor din ultimele şase luni. La fel agricultorii cer plafonarea marjei comerciale pentru companiile petroliere la comercializarea angro a motorinei până la 1,5 lei per litru precum şi deblocarea exportului de grâu sau procurarea în rezerve de stat a cel puţin 100 mii tone de grâu de la fermierii autohtoni. În caz contrar, agricultorii ameninţă cu proteste, precizează agora.md.



FMI cere comunităţii internaţionale să sprijine Republica Moldova în faţa consecinţelor războiului din Ucraina



Între timp, Radio Europa Liberă afirmă că „FMI cere comunităţii internaţionale să sprijine Republica Moldova în faţa consecinţelor războiului din Ucraina”. „Sunt aici pentru ca să vă asigur că FMI va continua să sprijine Republica Moldova şi pe poporul ei”, a declarat luni la Chişinău Kenji Okamura, directorul general adjunct FMI, despre care presa scrie că este primul membru al conducerii FMI care vizitează Republica Moldova „în acest secol”, punctează Europa Liberă.



Galina Dodon, soţia fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, învinuit de infracţiuni de corupţie



Galina Dodon, soţia fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, învinuit de infracţiuni de corupţie, a fost citată la Procuratura Anticorupţie pentru a fi pusă sub învinuire. Noutatea a fost făcută publică de însuşi Igor Dodon, informează anticorupţie.md. Iar Replicamedia.md adaugă că Procuratura Anticorupţie confirmă citarea pentru data de 16 iunie a Galinei Dodon, dar şi altor persoane complici la săvârşirea infracţiunilor, în vederea înaintării învinuirii şi audierii în calitate de învinuiţi în dosarul denumit generic „Kuliok”.



Aşa-zisul ministru de Externe separatist de la Tiraspol, consideră că ar putea escalada conflictul cu Republica Moldova după ce armele NATO vor începe să ajungă la Chişinău



Iar TVR Moldova scrie că aşa-zisul ministru de Externe separatist de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, consideră că ar putea escalada conflictul cu Republica Moldova după ce armele NATO vor începe să ajungă la Chişinău. „Partenerii occidentali ai Chişinăului încearcă să-l înarmeze militar şi tehnic. Până acum nu s-a făcut publică cooperarea din această sferă militară şi nu se dezvăluie ce fel de echipament va fi livrat Republicii Moldova. Dar, fără îndoială, va fi o armă. O armă care poate fi întoarsă împotriva Transnistriei”, susţine Ignatiev, citat de TVR Moldova.