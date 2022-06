Revista Presei: „Războiul din Ucraina intră într-o fază de stabilizare”

Săptămânal britanic: „Războiul din Ucraina intră într-o fază de stabilizare”



Săptămânalul britanic The Economist consideră că războiul din Ucraina intră într-o fază de stabilizare, devenind unul de uzură. Remarcând că de la mijlocul lui aprilie până la finalul lui mai cuceririle teritoriale nete ale Rusiei echivalează cu suprafaţa Londrei şi a suburbiilor ei, publicaţia nu crede că vreuna din tabere poate obţine vreun „rezultat decisiv” prea curând.



Dar, „chiar dacă situaţia militară locală din Donbas pare favorabilă Rusiei, tendinţele generale militare favorizează încă Ucraina - dacă sprijinul Occidentului se va menţine”.



Editorialul The Washington Post: „Securitatea alimentară a milioane de oameni e în joc, iar cauza fundamentală a nenorocirii este un singur om”



Un Editorial de la The Washington Post rezumă cea mai dezbătută şi presantă chestiune practică: „Silozurile Ucrainei sunt pline şi noua recoltă bate la uşă, dar portul crucial Odesa e minat pentru a împiedica un atac rus, iar Rusia a impus o blocadă în Marea Neagră. Soluţii simple nu există, însă securitatea alimentară a milioane de oameni e în joc, iar cauza fundamentală a nenorocirii este un singur om, aflat la Kremlin”.



Mai exact, „1,6 miliarde de oameni din 94 de ţări sunt afectaţi” de război, conform secretarului general al ONU Antonio Guterres, citat de publicaţia turcă Milliyet. „Efectele războiului asupra securităţii alimentare, energiei şi finanţelor devin sistemice, violente şi accelerate”, putând lăsa în urmă un haos social şi economic ce va genera un val de foamete şi sărăcie fără precedent, a avertizat el.



Între timp, Comisia Europeană deliberează cu privire la acceptarea candidaturii Ucrainei pentru aderarea la UE, semnalează La Libre Belgique. Un aviz ar putea fi dat pe 17 iunie. Şi candidatura Moldovei e în discuţie, în vreme ce a Georgiei e privită mai reticent, din cauza problemelor cu statul de drept şi corupţia. Cotidianul britanic The Financial Times găzduieşte un articol semnat de jurnalista moldoveană Paula Erizanu, care pledează pentru acceptarea candidaturii Moldovei la UE, cu scopul de a se „contracara tentativele Rusiei de a-i exploata dificultăţile economice”.



Boris Johnson „întinde iarăşi mâna spre butonul Brexit”



„Rănit de propriul partid şi cu funcţia în pericol”, premierul britanic Boris Johnson „întinde iarăşi mâna spre butonul Brexit”, comentează portalul european Politico. Johnson a finalizat „un proiect legislativ controversat, care ar amenda unilateral secţiuni ale acordului de divorţ negociat de el cu Bruxelles-ul în 2019”. Proiectul referitor la comerţul dintre Marea Britanie şi Irlanda de Nord a fost aprobat de premier în decurs de 48 de ore după ce supravieţuise la limită unei moţiuni de cenzură susţinute de 41% din proprii săi parlamentari. Ziarul spaniol ABC reţine că „Johnson a afirmat în Camera Comunelor că abia şi-a început cariera politică şi că «nimeni şi nimic» nu îl va împiedica să-şi continue activitatea de prim-ministru”



Lupta autorităţilor cu propagandiştii şi crizele provocate de război, subiectele cele mai reflectate în presa naţională



Lupta autorităţilor cu propagandiştii şi crizele provocate de războiul din ţara vecină sunt principalele subiecte reflectate în presa naţională.



Un bărbat care propaga războiul s-a trezit cu oamenii legii la uşă



„Un bărbat care propaga războiul s-a trezit cu oamenii legii la uşă”, titrează NewsMaker.md şi precizează că în cadrul investigaţiilor desfăşurate, s-a constatat că bănuitul în condiţiile stării de urgenţă, prin intermediul canalelor de comunicaţii, gestionate şi administrate de către acesta, a publicat şi răspândit sistematic elemente propagandistice care justifică agresiunea militară asupra Ucrainei.



Anticorupţie.md opinează că propagandistul audiat joi dimineaţă de procurori este un pretins jurnalist angajat al publicaţiei Gagauznews, Nikolai Kostîrkin, învinuit de incitare la ură interetnică şi dezbinare naţională. Publicaţia GagauzNews a confirmat pe canalul său de Telegram că Nikolai Kostîrkin este angajat în calitate de redactor, iar Procuratura Generală a refuzat să ofere detalii despre această persoană, invocând caracterul sensibil al cazului, adaugă anticorupţie.md.



ANRE a iniţiat un şir de controale inopinate la unele staţii PECO



Tv8.md scrie că ANRE a iniţiat un şir de controale inopinate la unele staţii PECO pentru a stabili cauza lipsei unor tipuri de carburanţi, în special motorină.

Respectiv, ANRE urmează să contrapună informaţiile obţinute de la staţiile de alimentare cu datele privind stocurile de la depozitele companiilor petroliere, pentru a identifica motivele reale care au dus la oprirea comercializării şi a da o apreciere în acest sens.



Tot la tema carburanţilor, „Ziarul de Gardă” afirmă că portul Internaţional Giurgiuleşti va presta, în mod prioritar, servicii portuare pentru produsele petroliere destinate importului pe teritoriul R. Moldova. O decizie în acest sens a fost aprobată ieri la şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale.



Uniunea Europeană facilitează accesul produselor agricole din Republica Moldova pe piaţa comunitară



Iar Radio Chişinău informează că „Uniunea Europeană facilitează accesul produselor agricole din Republica Moldova pe piaţa comunitară”. Comisia Europeană a propus ieri un regulament care să permită îmbunătăţirea temporară a accesului pe piaţă pentru produse agricolele din Republica Moldova, potrivit unui comunicat al instituţiei. „Agresiunea neprovocată şi nejustificată a Rusiei nu afectează grav doar economia Ucrainei, ci şi pe cea a vecinilor săi şi a vecinilor noştri, în acest caz a Moldovei. Decizia de astăzi, care prevede mai mult decât dublarea a şapte contingente pentru exporturile agricole moldoveneşti esenţiale, este un semn tangibil al solidarităţii UE”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată de Radio Chişinău.