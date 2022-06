Revista presei: Războiul din Ucraina rămâne a fi principalul subiect din presa internaţională

Preşedintele Consiliului European, respinge afirmaţiile Rusiei conform cărora sancţiunile occidentale ar provoca o criză alimentară globală



Într-un discurs susţinut la Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a respins cu fermitate afirmaţiile Rusiei conform cărora sancţiunile occidentale ar provoca o criză alimentară globală, relatează Politico. Pe lângă discursul său în faţa Consiliului de Securitate, Charles Michel s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, António Guterres, care a încercat să negocieze un plan de deschidere a coridoarelor de transport maritim şi de reluare a exporturilor de cereale ucrainene către ţările sărace din întreaga lume, în special din Africa şi Orientul Mijlociu, adaugă Politico.



Ministrul italian de Externe: „Războiul mondial al pâinii a început deja”



Înainte de război, Ucraina era unul dintre principalii exportatori mondiali de cereale şi îngrăşăminte agricole, aminteşte El Periodico, subliniind că Organizaţia ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), cu sediul la Roma, a avertizat cu privire la repercusiunile pe care le are războiul dintre Ucraina şi Rusia, ambii exportatori giganţi de cereale, asupra securităţii alimentare din întreaga lume.

În context, ministrul italian de Externe, Luigi di Maio, a avertizat că „războiul mondial al pâinii a început deja”, din cauza blocadei din Ucraina, acest lucru implicând riscul izbucnirii unor noi conflicte în Africa, completează El Periodico şi anunţă că Italia va organiza un Dialog Ministerial cu ţările mediteraneene, pe 8 iunie, în colaborare cu ONU, pentru a înţelege nevoile şi a schiţa măsurile de intervenţie în faţa consecinţelor grave ale războiului asupra securităţii alimentare, în special în Marea Mediterană şi Africa.



Ministerul chinez de Externe: Înăsprirea regimului de sancţiuni al UE împotriva Federaţiei Ruse nu vor ajuta la rezolvarea situaţiei dificile din Ucraina



Comentând al şaselea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei, Ministerul chinez de Externe a declarat că înăsprirea regimului de sancţiuni al UE împotriva Federaţiei Ruse, precum şi impunerea unui embargo asupra livrărilor de petrol şi gaze ruseşti nu vor ajuta la rezolvarea situaţiei dificile din Ucraina, ci vor duce la o criză energetică în întreaga lume, consemnează Tass.

Între timp, o vizită pe care ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi trebuit să o efectueze la Belgrad a fost anulată, după ce trei ţări din jurul Serbiei şi-au închis spaţiul aerian pentru avionul oficialului rus, informează Le Soir. Potrivit cotidianului sârb Vecernje Novosti, e vorba de cele trei ţări vecine Serbiei: Bulgaria, Macedonia de Nord şi Muntenegru.



Criza energetică, vizita preşedintelui Camerei Deputaţilor din România la Chişinău - evenimente titrate în presa naţională



Criza energetică şi vizita preşedintelui Camerei Deputaţilor din România la Chişinău au fost principalele subiecte intens mediatizate în presa naţională de această dată.

„Locul Republicii Moldova e în UE. Nu există cale de dezvoltare pentru Republica Moldova decât intrarea în UE. România trebuie să ajute Republica Moldova. România nu face un favor Republicii Moldova, România are obligaţia de a ajuta Republica Moldova în tot acest parcurs”. Sunt Doar Câteva declaraţii făcute de preşedintele Camerei Deputaţilor din România, Marcel Ciolacu, în cadrul vizitei sale de ieri în Republica Moldova, potrivit Radio Chişinău. Oficialul a mai spus că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar întrucât este o ţară neutră, în schimb este nevoie de securizarea frontierelor, concretizează Radio Chişinău.



Parlamentul Republicii Moldova şi cel al României vo avea o şedinţă comună



În acest context, Realitatea.md scrie că Parlamentul Republicii Moldova şi cel al României se vor convoca în premieră într-o şedinţă comună în curând. Potrivit preşedintelul Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, şedinţa comună a celor două Legislative va avea în Republica Moldova. „Este un mesaj puternic de susţinere a acestei guvernări despre tot efortul şi susţinerea pe care o avem în cooperarea infrastructurii, energeticii, investiţii sănătate, educaţie sau cultură”, a spus Grosu, citat de Realitatea.md.



Cel mai mare furnizor de energie electrică „Premiere Energy” cere majorarea tarifului la 2,72 lei per kWh



Cel mai mare furnizor de energie electrică „Premiere Energy” cere majorarea tarifului la 2,72 lei per kWh, titrează portalul anticorupţie.md. Întreprinderea cu capital strain, care asigură cu energie electrică 70% din consumatorii finali din Republica Moldova, solicită Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să ajusteze preţurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice în anul 2022.

De cealaltă parte, deputatul PAS, Radu Marian, într-o emisiune de la Jurnal TV a spus că tariful la energia electrică nu ar trebui să fie majorat, dacă ANRE va stabili că devierile nu depăşesc un anumit plafon. „Suntem afectaţi de tot felul crize, şi de criza energetică din toamnă, şi de creşterea globală a preţurilor, şi de războiul început de Putin în Ucraina, care a afectat tot ceea ce ţine de preţuri. Urmează ANRE să facă calculele. Dacă devierile nu depăşesc un anumit plafon, nu ar trebui să fie majorat tariful la energia electrică”, a menţionat legislatorul PAS.



Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă Consiliul Suprem de Securitate



Preşedinta Maia Sandu convoacă astăzi Consiliului Suprem de Securitate, afirmă Ziarul de Gardă şi adaugă că în cadrul şedinţei, instituţiile de stat abilitate vor prezenta informaţii despre măsurile întreprinse pentru asigurarea securităţii alimentare şi susţinerea sectorului agroalimentar.



Un avion din Ucraina a aterizat pe aeroportul de la Mărculeşti. Zborul, coordonat cu autorităţile



Iar NewsMaker.md informează că un avion din Ucraina a aterizat ieri pe aeroportul din Mărculeşti. Agenţia Proprietăţii Publice menţionează că aeronava a efectuat un zbor tehnic şi nu a preluat vreun echipament militar, aşa cum s-a încercat să se dezinformeze pe anumite canale de telegram, punctează NewsMaker.