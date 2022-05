Sursa imaginii: trm.md Postat de: Eliza Mihalache

Revista Presei: Ucraina reacţionează după refuzul SUA de a livra rachete cu rază lungă de acţiune

Presa internaţională se concentrează pe recentele declaraţii privitoare la furnizarea de arme către Ucraina. Ce alte evenimente au marcat ziua de 30 mai, aflaţi din Revista presei realizată de jurnalistul Nicolae Chicu pentru Radio Moldova.

SUA nu intenţionează să trimită Ucrainei sisteme de rachete care ar putea ajunge pe teritoriul Rusiei



Preşedintele SUA a declarat că nu intenţionează să trimită în Ucraina sisteme de rachete care ar putea ajunge pe teritoriul Rusiei, transmite CNN. „Administraţia SUA ezită cu privire la decizia de a trimite sisteme avansate de rachete Kievului, pe fondul temerilor că Ucraina ar putea utiliza noul armament pentru a lansa atacuri în interiorul Rusiei. Rusia avertizase că SUA „încalcă o linie roşie" dacă livrează astfel de sisteme de rachete Ucrainei, precizează CNN.



Ucraina reacţionează dur după refuzul SUA de a livra rachete cu rază lungă de acţiune Kievului



Replica de la Moscova nu s-a lăsat aşteptată, prin vocea preşedintelui adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a declarat luni că decizia Washingtonului este una „raţională", după cum citim pe pagina Agenţiei TASS.

„Ucraina reacţionează dur după refuzul SUA de a livra rachete cu rază lungă de acţiune Kievului”, titrează Reuters, citându-l pe Oleksii Arestovici, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimit Zelenski, potrivit căruia, „sistemele cu rază lungă de acţiune sunt „esenţiale pentru soarta Ucrainei şi independenţa ei”, iar Victoria Ucrainei împotriva Rusiei este „puţin probabilă” dacă Statele Unite nu le va livra.



Franţa va continua livrările de armament către Ucraina



De cealaltă parte, Franţa îşi „va continua şi întări" livrările de armament către Ucraina, a anunţat luni noua şefă a diplomaţiei franceze, Catherine Colonna, în vizită la Kiev, informează AFP. „Acest sprijin va continua", a afirmat aceasta, evocând mai exact „livrările de armament". Aceste obuziere „s-au dovedit arme fiabile şi eficace", a mulţumit ministrul de externe de la Kiev, Dmitro Kuleba. „Însă acestea nu sunt singurele arme care sosesc din Franţa şi pentru fiecare armă noi suntem recunoscători", a adăugat el.



Rusia taie gazul pentru Ţările de Jos



„Rusia va tăia gazul livrat Ţărilor de Jos, începând de azi, după ce compania olandeză Gasterra a refuzat să plătească în ruble ruşilor, opinează Cotidianul olandez Financieele Dagblad şi adaugă că Oprirea livrărilor de la Gazprom înseamnă că aproximativ 2 miliarde de metri cubi de gaz contractat nu vor mai fi livraţi, în condiţiile în care contractul semnat cu ruşii, care n prevedea plata în ruble, se încheie în 1 octombrie 2022. Compania olandeză a anticipat însă că ruşii vor lua această decizie şi a început să achiziţioneze gaz din alte surse, completeză aceeaşi instituţie de presă.



Şeful SIS Alexandr Esaulenco a demisionat



Şeful SIS Alexandr Esaulenco a demisionat, informează NewsMaker.md şi menţionează că Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a primit deja cererea de demisie a şefului Serviciului de Informaţii şi Securitate , care urmează a fi examinată în plenul Parlamentului. Potrivit cererii de demisie, Esaulenco pleacă de la conducerea SIS în legătură cu trecerea la alt loc de muncă, completează NewsMaker.



Deputatul Oazu Nantoi, membru al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, a opinat pentru Radio Chişinău că vede în această demisie un început de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate. Tot el, pentru Jurnal TV a spus că „e timpul ca SIS să fie reformat, mai ales reieşind din evenimentele dramatice din ţara vecină şi de pericolul care îl reprezintă coloana a cincea din R.Moldova subordonată Rusiei” şi a mai adăugat că plecarea lui Esaulenco de la SIS nu are legătură cu dosarele itentate pe numele lui Igor Dodon, înrucât : „nu tot ce se întâmplă în ţară are legătură cu Dodon.”



Iar Maia Sandu a anunţat în cadrul unei emisiuni de la Pro TV Chişinău că autorităţile au deja un candidat la şefia Serviciului de Informaţii şi Securitate. „Există un candidat, vine din afara sistemului de securitate. Are anumite tangenţe în activitatea pe care a făcut-o până acum, a colaborat cu această instituţie. În scurt timp va fi anunţat numele”, a spus Şefa Statului. După Esaulenco, încă un şef de la SIS este pe cale de a părăsi funcţia, titrează portalul anticoruptie.md. Este vorba de Eugen Rurac, şef al Direcţiei apărarea regimului constituţional.



Radio Europa Liberă: Curtea de Apel Chişinău va decide dacă menţine arestul la domiciliu al lui Igor Dodon

Radio Europa Liberă afirmă că azi Curtea de Apel Chişinău va decide dacă menţine arestul la domiciliu al lui Igor Dodon sau nu. Instanţa urmează să examineze trei recursuri la decizia primei instanţe, în cel înaintat de procurori fiind cerută înlocuirea arestului la domiciliu cu detenţie în Penitenciarul nr. 13. În celelalte două apeluri, atât apărarea, cât şi fostul preşedinte au cerut instanţei eliberarea sub control judiciar, concretizează Europa Liberă.



Decanul şi şeful unei catedre a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, reţinuţi pentru o mită



Decanul şi şeful unei catedre de la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au fost reţinuţi pentru o mită de 1000 de euro, după ce au fost denunţaţi la CNA de un student, titrează Ziarul de Gardă. Studentul le-a spus ofiţerilor CNA că decanul şi şeful de catedră a facultăţii de Kinetoterapie au cerut 1 000 de euro şi i-au promis că îl vor ajuta să susţină examenele restante, teza de licenţă şi să oprească procesul de exmatriculare.