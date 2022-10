Sursa imaginii: Postat de: Cornelia Stefoglu

România va creşte Bugetul Apărării. Klaus Iohannis: Este vital să investim în propriile noastre forţe de apărare

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, marţi, un mesaj cu ocazia Zilei Armatei României. „Este vital să investim în propriile noastre forţe de apărare pentru că, din păcate, vedem că există încă state tributare unei mentalităţi depăşite, care folosesc forţa armată pentru a ameninţa suveranitatea unei ţări independente”, a transmis şeful statului.

Preşedintele a mulţumit militarilor şi a vorbit despre locul României în NATO şi rolul pe care ţara noastră îl are în actualul context de securitate. „Traversăm o perioadă marcată de o accentuată incertitudine, iar efectele acestor provocări complexe ne afectează şi viaţa de zi cu zi. În actualul context dificil, direcţia noastră este clară: rămânem uniţi şi hotărâţi, ancoraţi în valorile şi simbolurile care ne definesc şi ne dau putere ca naţiune, şi întărim cooperarea cu aliaţii şi partenerii noştri. Armata a fost şi va continua să fie simbolul tenacităţii şi o componentă esenţială în evoluţia României, contribuind major la parcursul ţării noastre către statutul de stat democratic, ireversibil ataşat valorilor euro-atlantice”, a spus preşedintele.



„România are un loc distinct în cadrul NATO”, a transmis Klaus Iohannis. „În ultimii ani a crescut constant prezenţa Aliată în ţara noastră, fiind operaţionalizate pe teritoriul României o serie de structuri de comandă şi control şi de luptă NATO. Odată cu deteriorarea accentuată a mediului internaţional de securitate, ca urmare a războiului declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, s-a mărit semnificativ numărul militarilor NATO aflaţi în ţara noastră. Împreună cu partenerii şi aliaţii noştri suntem mai puternici şi salut şi cu această ocazie prezenţa acestora în România, ca dovadă a hotărârii de neclintit a NATO de a consolida şi apăra Flancul Estic şi regiunea Mării Negre. Prin deciziile adoptate la Summitul Alianţei de la Madrid, din această vară, ne-am asigurat că acest proces va fi unul continuu, elaborat pe termen lung, ca răspuns la toate aceste provocări de securitate cu care ne confruntăm”, a declarat şeful statului. Preşedintele spune că Armata are nevoie în continuare de investiţii, pentru anul viitor fiind prevăzută o alocare de 2,5% din PIB.



„Armata României continuă să se modernizeze, iar în centrul acestui amplu proces de transformare vă aflaţi dumneavoastră, cea mai importantă resursă care dă valoarea şi puterea oricărei forţe militare. Alocarea bugetară de 2% din PIB pentru Apărare, stabilită în anul 2017, a facilitat creşterea investiţiilor, dotarea cu tehnică şi echipamente, precum şi fondurile necesare pregătirii şi instruirii pentru o mai bună interoperabilitate cu aliaţii. Anul viitor vom face încă un pas înainte prin creşterea bugetului Apărării la 2,5% din PIB, pentru a spori capacitatea Armatei de a-şi îndeplini misiunile încredinţate şi astfel să conferim României şi mai multă credibilitate în exercitarea rolului de pilon regional de securitate. Este vital să investim în propriile noastre forţe de apărare pentru că, din păcate, vedem că există încă state tributare unei mentalităţi depăşite, care folosesc forţa armată pentru a ameninţa suveranitatea unei ţări independente, sfidând întregul sistem internaţional bazat pe reguli. Răspunsul nostru - al ţărilor NATO şi al partenerilor noştri - trebuie să fie unul decisiv şi hotărât, menit să contribuie la descurajarea acţiunilor oricărui potenţial adversar”, spune Iohannis.



„Vă îndemn să fiţi parte activă a acestui proces de transformare şi modernizare a Armatei, să continuaţi să vă pregătiţi la cele mai înalte standarde, să vă perfecţionaţi şi să vă consolidaţi abilităţile în concordanţă cu standardele NATO, inclusiv prin valorificarea instruirii în comun cu camarazii aliaţi aflaţi în ţara noastră, pentru consolidarea posturii aliate de descurajare şi de apărare. Vă mulţumesc pentru devotamentul şi spiritul de sacrificiu de care daţi dovadă în tot ceea ce faceţi pentru apărarea ţării! Vă urez sănătate şi succes în îndeplinirea misiunilor care vă sunt încredinţate!”, le-a mai transmis acesta militarilor.