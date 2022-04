Sursa imaginii: captură video Postat de: trm.md

Rusia a anunţat că a testat cu succes noua sa rachetă balistică intercontinentală: Este „o armă unică” (VIDEO)

Rusia a anunţat miercuri că şi-a testat cu succes noua sa rachetă balistică intercontinentală Sarmat, despre care preşedintele rus Vladimir Putin a susţinut că este „o armă unică”: „Îi va face pe duşmanii Rusiei să reflecteze”, a spus Putin, citat de Hotnews.

Putin a apărut la posturile de televiziune în timp ce era informat de către armată că racheta a fost lansată cu succes de la Plesetsk, în nord-vestul ţării, şi a lovit ţinte în peninsula Kamceatka, în estul îndepărtat, scrie Reuters.



„Este o armă unică, îi va face pe duşmanii Rusiei să reflecteze. Vă felicit pentru lansarea cu succes a rachetei balistice intercontinentale Sarmat. Este un eveniment semnificativ în dezvoltarea unor sisteme de arme promiţătoare pentru armata rusă (...) Sistemul are cele mai înalte caracteristici tactice şi tehnice şi este capabil să depăşească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă. Nu are corespondenţi în lume şi nu va mai avea mult timp", a declarat preşedintele Rusiei.



El a mai spus că „această armă cu adevărat unică" va întări potenţialul de luptă al Armatei, „va asigura în mod fiabil securitatea Rusiei împotriva ameninţărilor externe şi va da de gândit celor care, în isteria unei retorici frenetice, încearcă să ne ameninţe ţara”.



Testarea acestei rachete, care poate fi echipată cu 10 sau chiar mai multe focoase nucleare, nu este o surpriză pentru Occident, dar vine într-un moment de tensiuni geopolitice extreme după invazia Rusiei în Ucraina, în 24 februarie.



Racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat este în dezvoltare în Rusia încă din 2009 şi mai este cunoscută şi ca SATAN 2. Moscova susţine că noua rachetă Sarmat nu poate fi interceptată de niciun sistem de apărare existent şi că are o rază de acţiune de 11.000 de km.