Şeful Forţelor Armate ale Ucrainei spune că situaţia în Kiev este sub control

Situaţia în Kiev este sub controlul ucrainenilor după încă o noapte de lupte, a anunţat luni dimineaţă comandantul Forţelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski. El spune că ruşii au suferit „pierderi semnificative” şi că sunt obosişi şi demoralizaţi.

„Astăzi inamicul a continuat să încerce să treacă de apărarea Kievului. Coloane de trupe ruseşti au luat cu asalt periferiile capitalei. Toate mişcările forţelor inamicului sunt sub control. Situaţia este sub control în capitala ţării noastre. Toate încercările de a-şi atinge scopul ale trupelor de ocupaţie ruseşti au eşuat. Coloane de tehnică (militară - n.r.) ale ocupantului au fost distruse. Inamicul a suferit pierderi semnificative de personal. Trupele ruseşti sunt demoralizate şi obosite. Am demonstrat că putem să ne apărăm casa de oaspeţi nepoftiţi”, a transmis luni dimineaţă într-un mesaj pe Facebook comandantul Forţelor Armate ale Ucrainei şi comandantul apărării Kievului, generalul-colonel Alexandr Sirski.

La cinci zile de la începerea invaziei, Rusia a reluat, în această dimineaţă, bombardamentele asupra principalelor oraşe ucrainene, Kiev şi Harkov. A fost lovită şi o localitate aflată în apropierea capitalei, unde o rachetă a distrus un bloc de locuinţe. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că luni dimineaţa vor avea negocieri între o delegaţie a ţării sale şi o delegaţie rusă, în Belarus, în apropiere de graniţă.