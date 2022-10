Soldaţii ruşi deţinuţi în Ucraina, surprinşi de obiectivele camerelor jurnaliştilor francezi (VIDEO)

În această închisoare din vestul Ucrainei, sunt deţinuţi câteva sute de prizonieri ruşi, unii dintre ei sunt grav răniţi. Chiar dacă erau sub supravegherea gardienilor ucraineni, prizonierii au acceptat să vorbească cu jurnaliştii francezi.



„În februarie, detaşamentul meu a nimerit într-o ambuscadă. Atunci mi-am pierdut piciorul”, spune un prizonier rus.



Timp de două ore pe zi, soldaţii ruşi pot urmări programele televizate, de obicei ştirile ucrainene.



„Nu înţeleg nimic pentru că autorităţile ruse ne spuneau nişte lucruri, iar aici, la televizor, aud contrariul. Încerc să compar lucrurile, dar nimic nu-mi este clar, o situaţie neplăcută pentru noi, ca militari”, spune un alt prizonier rus.



Prizonierii susţin că sunt trataţi bine, au voie să-şi telefoneze rudele, dar speră să fie eliberaţi cât mai repede. La solicitarea reporterului francez, gardianul părăseşte încăperea pentru ca intervievaţii să poată vorbi liber.



„Îi spun mamei că sunt bine şi sănătos, dar aştept cu disperare schimbul de prizonieri. Mai întâi de toate, i-am spus să nu-şi facă griji”, mai afirmă un prizonier rus.



La punctul medical jurnaliştii francezi au discutat cu doi tineri, de 20 şi 21 de ani. Unul dintre ei are ambele picioare amputate, după ce a călcat pe o mină.



„Nu sunt chiar bine dispus, trebuie sa mă tratez. Sper, într-o zi să am proteze şi atunci voi începe să trăiesc din nou”, spun prizonierii.



Lagărul de prizonieri a fost vizitat de Crucea Roşie, însă comitetul nu şi-a publicat concluziile. Recent, Kievul a denunţat inacţiunea Crucii Roşii în cazul prizonierilor ucraineni aflaţi în mâinile ruşilor şi pe care organizaţia internaţională nu a putut încă să-i viziteze.