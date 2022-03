Spitalul de copii din Mariupol a fost distrus de bombardamentele ruseşti /VIDEO/

Viceprimarul din Mariupol, Sergiy Orlov, spune că oraşul este sub un „bombardament continuu” al forţelor ruse şi consider că are loc „un genocid”. „Fără apă, căldură, energie electrică, gaz, cu locuitori care mănâncă zăpadă”, a afirmat viceprimarul din Mariupol, citat de The Guardian.



Preşedintele Volodimir Zelenski a scris pe Twitter că există copii care sunt îngropaţi sub dărâmături, după ce maternitatea a fost distrusă de bombe ruseşti. Acesta cere din nou o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei.



Peste 400 000 de oameni sunt „ţinuţi ostatici” în oraşul-port Mariupol de către forţele ruse care blochează ajutorul umanitar şi evacuarea, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba.



În cea de-a 14-a zi de război declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, Kievul rezistă şi opune în continuare rezistenţă pregătindu-se de un posibil asalt asupra oraşului. Trupele ruse continuă să lanseze atacuri de rachete asupra capitalei Ucrainei. Inamicul continuă să se concentreze pe încercuirea şi capturarea Kievului, a oraşelor Sumî, Harkov, Mariupol, Nikolaev şi Cernihiv.