Staţiile de metrou din Harkov au devenit a doua casă pentru mulţi ucraineni. Povestea Nataliei Ostapenko

Ucrainenii continuă să-şi plieze viaţa la o nouă realitate. Trăiesc în frică, căci bombardamentele nu mai încetează. Oamenii au rămas fără case, iar multe familii şi-au găsit adăpost temporar în staţiile de metrou. Este şi istoria Nataliei Ostapenko din Harkov. În orice caz, familia ei a fost mult mai norocoasă decât celelalte, pentru că apartamentul lor a supravieţuit bombardamentelor ruseşti, transmite Moldova 1.

Cartierul Saltivka din Harkov a fost cel mai puternic afectat de bombardamentele ruseşti. Natalia Ostapenko spune că familia ei a văzut moartea cu proprii ochi.



„Noi am stat acasă, nu ne-am ascuns nicăieri. Am văzut totul. Un obuz de artilerie a lovit acoperişul nostru. Am fost norocoşi să fim doar răniţi. Apoi altul a intrat pe fereastra noastră în cameră”, a relatat Natalia Ostapenko.



În regiune, în multe clădiri distruse nu există apă, gaz, electricitate, iar magazinele nu funcţionează. Oamenii care nu au putut fi evacuaţi din diverse motive sunt nevoiţi să se adapteze la noua realitate şi continuă să trăiască sub ameninţarea bombardamentelor constante.



„Nu există apă în casă şi nici gaz. Lifturile din clădire nu funcţionează. Magazinele alimentare din zonă nu lucrează. Cel mai probabil va trebuie să aducem apă de la fântână pentru a spăla rufele şi vasele. Cu toţii trebuie să ne adaptăm cumva pentru a supravieţui”, a menţionat Natalia Ostapenko.



După trei luni de război, staţia de metrou din Harkov, din cartierul Saltivka a devenit a doua casă pentru mulţi ucraineni. De ceva timp, Natalia împreună cu fiica ei în vârstă de 15 ani, Veronica, locuiesc în metrou.



„Am stat acasă de la începutul războiului până pe 7 martie, apoi am început să trăim în metrou, mergem doar la magazin şi atât. Mi-e dor de zilele în care pot să merg pe străzi şi să văd case frumoase. Acum totul este ruinat”, spun Veronica Ostapenko.



Primăria din Harkov spune că o treime din clădirile din oraş sunt grav avariate de bombardamente şi vor trebui demolate.