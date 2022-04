Stoltenberg: Războiul din Ucraina ar putea dura „luni, chiar ani”

„Nu avem indicii că Putin a renunţat la ambiţia sa de a controla toată Ucraina şi de a rescrie ordinea internaţională. Trebuie să fim realişti. Războiul poate dura mult timp, câteva luni, chiar ani. Şi acesta este motivul pentru care trebuie de asemenea să fim pregătiţi pentru un parcurs lung, simultan în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina, menţinerea sancţiunilor şi consolidarea apărărilor noastre”, a spus Stoltenberg.



El a reafirmat că Moscova pregăteşte o ofensivă în estul Ucrainei pentru a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas şi a realiza „o punte terestră” cu Crimeea, peninsulă ucraineană anexată de Rusia în 2014.



O reuniune ministerială a G7 este prevăzută la sediul Alianţei în marja ministerialei NATO, în prezenţa şefului diplomaţiei japoneze Yoshimasa Hayashi. Principalul subiect al reuniunii va fi înăsprirea sancţiunilor impuse Rusiei.



„Ucraina are nevoie urgentă de sprijin militar şi acesta este motivul pentru care este la fel de important ca aliaţii din NATO să accepte să continue să sprijine Ucraina cu numeroase tipuri de echipamente militare, atât echipamente grele, cât şi sisteme de arme uşoare”, a explicat Jens Stoltenberg, estimând că ajutorul deja furnizat a avut „un efect real”.



„Indiferent de data încheierii războiului, ea va avea implicaţii pe termen lung pentru securitatea noastră. Pentru că am văzut brutalitate. Am văzut dorinţa preşedintelui Putin de a utiliza forţa militară pentru a-şi atinge obiectivele. Şi acest lucru a schimbat realitatea securităţii în Europa pentru foarte mulţi ani”, a adăugat el.



„Noi le-am cerut comandanţilor militari să propună opţiuni liderilor politici pentru ca aceştia să poată lua decizii în scopul reiniţializării capacităţii Alianţei de apărare şi de descurajare”, a precizat secretarul general al NATO.

Aceste opţiuni vor fi discutate la Summitul NATO de la Madrid, din 29 şi 30 iunie, notează Digi 24.