În oraşul Mariupol maternitatea s-a mutat la subsol /VIDEO/

În oraşul ucrainean Mariupol din sudul ţării, maternităţile s-au mutat în subsolurile devenite adăposturi antiaeriene. În încăperi slab luminate stau înghesuite femeile, bebeluşii şi cei care îi îngrijesc. Departe de cei dragi, mamele spun că deşi nu sunt condiţii optime pentru a creşte un copil, sunt fericite că au un adăpost relativ sigur, relatează Moldova 1.





Ecaterina are un băieţel de aproape o lună pe care l-a născut în subsol. Cu lacrimi în ochi femeia povesteşte prin ce clipe de groază a trecut. „Nu a făcut niciodată baie în cadă. Astăzi am putut ieşi pentru prima dată la lumina zilei, dar a durat doar câteva minute. Am fost nevoiţi să ne întoarcem înapoi, era periculos. Am un fiu mai mare, nu l-am văzut din data de 24 februarie. Este foarte greu. El foarte mult a aşteptat ca să-şi vadă fratele. Ei nu s-au văzut niciodată”, spune Ecaterina, locuitoarea oraşului Mariupol.



Lângă maternitate zilnic se aud explozii, iar femeile încearcă din răsputeri să-şi domoleasca frica şi anxietatea. „Noi reacţionăm la toate sunetele, la toate explozile şi zgomotele foarte puternice. Din cauza acestor sunete se trezesc bebelusii”, declară o altă femeie.



De la începutul războiului, în subsolul acestei maternităţi din Mariupol s-au născut 26 de copii, dintre care unul nu a supravieţuit.



Cel puţin 177 de copii au murit de la începutul războiului din Ucraina. Conform Procuraturii Generale din ţara vecină, alţi peste 336 au suportat diverse tipuri de răni.