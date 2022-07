Sursa imaginii: korrespondent.net Postat de: Carolina Străjescu



Tensiuni la frontiera dintre Serbia şi Kosovo. Situaţia ar putea degenera într-un conflict militar

Duminică seara, 31 iulie, în districtul KosovTensiuni la frontiera dintre Serbia şi Kosovo. Situaţia ar putea degenera într-un conflict militaro-Mitrovica de la graniţa cu Serbia, se auzeau zgomote de împuşcături şi sirene, forţele speciale din Kosovo şi-au retras forţele, relatează publicaţiile kosovare şi sârbe, citate de Korrespondent.net şi agenţia UNIAN.

Forţele întărite ale forţelor speciale din Kosovo, KFOR NATO şi carabinieri italieni au venit la podul peste râul Iber. Între timp, sârbii din Kosovo ies în stradă, iar în reţea apar videoclipuri cu sunete de sirene şi explozii automate. Aproximativ 200 de albanezi s-au adunat chiar în spatele podului principal care desparte nordul şi sudul Mitrovica. Potrivit unor informaţii neoficiale, aceştia vor merge în regiunea Rudar de lângă Zvecan, unde vor ridica baricade. În plus, cetăţenii au blocat drumul principal cu un camion.



Armata kosovară intenţionează să atace partea de nord a ţării la miezul nopţii, a spus preşedintele sârb, Aleksandar Vučić.



Escaladarea are loc cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unui nou ordin, conform căruia sârbii kosovari cu numere de înmatriculare auto eliberate de Serbia trebuie să le reînregistreze ca plăcuţe kosovare (RKS). În plus, cetăţenilor Serbiei de pe teritoriul unui stat parţial recunoscut li se vor elibera documente temporare care le vor înlocui pe cele sârbe.



Sârbii locali construiesc baricade pentru a protesta împotriva deciziei Pristinei de a reînmatricula vehiculele şi cărţile de identitate.



Kosovo, o provincie a Serbiei, şi-a declarat independenţa în 2008, la zece ani după un război brutal din 1998-1999.



Nordul Kosovo este locuit de etnici sârbi care sunt negativi cu privire la separarea regiunii de Serbia. Prin urmare, ei încă folosesc moneda sârbă acolo şi au cetăţenie sârbă.

Independenţa Kosovo a fost recunoscută de 97 din 193 de state membre ONU, 22 din 27 de state membre ale Uniunii Europene (Cipru, Grecia, România, Slovacia, Spania nu au recunoscut). De asemenea, Ucraina nu recunoaşte statul Kosovo şi consideră regiunea o parte integrantă a Serbiei.