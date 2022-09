Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

The Jerusalem Post l-a numit pe Volodimir Zelenski cel mai influent evreu din lume

Publicaţia israeliană The Jerusalem Post a prezentat, duminică, lista anuală a "celor mai influenţi evrei din lume", a cărei publicare este programată să coincidă cu "Rosh Hashanah" - Anul Nou evreiesc, sărbătorit în aceste zile, relatează Rador.

Pe primul loc, autorii l-au plasat pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit publicaţiei, anul acesta, preşedintele ucrainean a câştigat statutul de "personaj global", rar pentru un politician. Pe fondul situaţiei din jurul Ucrainei, Zelenski este şi "unul dintre cei mai puternici oameni din lume de astăzi, nu doar cel mai influent evreu din lume", susţine The Jerusalem Post.



Autorii listei l-au plasat pe locul doi pe premierul israelian, Yair Lapid, iar pe poziţia a treia pe premierul francez Élisabeth Borne, ai cărei părinţi au supravieţuit Holocaustului, notează publicaţia. Potrivit versiunii The Jerusalem Post, lista celor mai influenţi zece evrei de pe planetă îi include, de asemenea, pe ambasadorul SUA în Israel, Thomas Nides (locul 4), fostul premier al Israelului, actualul lider al opoziţiei, Benjamin Netanyahu (locul 5) şi pe secretarul de stat al SUA, Antony Blinken (locul 8). În total, lista conţine 50 de nume.



Printre aceştia se numără politicieni, personalităţi publice, oameni de ştiinţă, antreprenori, personalităţi culturale de origine evreiască, care trăiesc atât în ​​Israel, cât şi în străinătate. Publicarea listei de către The Jerusalem Post este programată să coincidă cu Noul An 5783 conform calendarului evreiesc, care este sărbătorit în acest an începând din seara zilei de 25 septembrie.