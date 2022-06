Tone de recoltă britanică ajunge la gunoi din motiv că nu are cine să lucreze (VIDEO)

Tone de recoltă britanică ajunge la gunoi din motiv că nu are cine să lucreze. În Kent, Marea Britanie sute de hectare plantate cu salată verde au fost irosite anul acesta. Se întâmplă după ce, al doilea an la rând, agricultorii pur şi simplu nu găsesc muncitori pentru a aduna roada de pe câmpuri, relatează Moldova 1.



Nicholas Ottley se ocupă cu agricultura în Kent. Bărbatul spune că lucrătorii est-europeni care au recoltat salată înainte de Brexit nu s-au mai întors în Marea Britanie. În schimb, fermierul a fost nevoit să caute forţă de muncă sezonieră mult mai departe, în Uzbekistan, Kazahstan şi Tadjikistan.



„În acest an am pierdut cel puţin 15-20% din recoltă, aproximativ 150 de tone. Am încercat să-i atragem pe britanici, am depus mult efort, dar fără niciun rezultat. Cooperăm cu centrul de angajare din Maidstone de patru ani, în acest timp niciun lucrător britanic nu a venit să lucreze la noi”, menţionează Nicholas Ottley, agricultor.



Fermierul din West Sussex, Julian Marks, care este şi unul dintre cei mai mari cultivatori de legume din Marea Britanie, la fel s-a confruntat cu această problemă. Anul trecut, agricultorul a pierdut 600 de tone de culturi.



„A fost extrem de greu să găsim forţă de muncă anul acesta, sosirea persoanelor din programul de muncitori sezonier era amânată. Este nevoie de minim trei săptămâni pentru a angaja pe cineva, pentru a-şi documentele şi apoi pentru a-l aduce în Marea Britanie”a, spune Julian Marks, agricultor.



În acest an, producătorii britanici au reuşit să recruteze 30 de mii de lucrători migranţi, cu posibilitatea de a angaja încă 10 mii dacă este nevoie. Guvernul Regatului Unit confirmă deficitul de forţă de muncă în mai multe domenii şi a prelungit valabilitatea vizelor pentru lucrătorii sezonieri până la sfârşitul anului 2024.