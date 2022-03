Tot mai mulţi copii ucraineni afectaţi de oroarea războiului /VIDEO/

Băiatul din imagini are 12 ani şi este unul dintre copiii care, printr-o minune au scăpat cu viaţă. El a fost rănit în primele zile de război. Se afla în maşină cu mama lui şi câteva rude, când vehiculul a fost ciuruit de gloanţe.



„Mi-am pus rucsacul pe cap ca să mă protejez. Am fost rănit şi nu am putut deschide uşa maşinii. Nu mă puteam mişca şi am crezut că mor”, îşi aminteşte Volodimir Karavaski, care acum se deplasează în scaunul cu rotile.



În urma calvarului prin care i-a fost dat să treacă, are probleme grave de sănătate, spune mama lui. „Cele mai multe răni le are pe faţă şi la spate. Are probleme cu coloana vertebrală şi piciorul. Medicii spun că dacă nu se restabileşte în următoarele şase luni, cel mai probabil va avea probleme de sănătate pe durata întregii vieţi”.



„Copiii sunt foarte afectaţi din punct de vedere psihologic, deoarece unii dintre ei şi-au văzut părinţii murind în faţa lor. Acum, un psiholog lucrează cu ei”, explică Lidia Dmitrashko, consultant la Spitalul de copii din Kiev.



Şi maternităţile din Lviv sunt aglomerate. Femeile însărcinate, dar şi mamele cu noi-născuţi ajung în acest oraş din estul ţării, fugind din calea urgiei.



Este şi situaţia Anastasiei şi a fetiţei sale Paulina, un copil al războiului în vârstă de doar două săptămâni, care au reuşit să fugă din oraşul Harkov distrus de rachetele ruseşti. „Copilul este mic, dar deja reacţionează la sunetele înspăimântătoare ale bombardamentelor şi tremură. Este înfricoşător. Îmi aminteşte prin ce am trecut în Harkov. Nu vreau să mai aud niciodată sirene sau explozii”, explică femeia.



În urma agresiunii Federaţiei Ruse, Procuratura din Ucraina a anunţat că 109 de copii au fost ucişi şi peste 130 au fost răniţi.