Trupele ruse încearcă să ia sub control întreaga regiune Doneţk (VIDEO)

Ucraina a intrat în a 195-a zi de război. Trupele ruse încearcă să ia sub control întreaga regiune Doneţk şi continuă să lanseze atacuri aeriene şi cu rachete în sud-estul Ucrainei. Ruşii au fost blocaţi în Donbas, unde nu au reuşit să avanseze în ultima lună, iar referendumul de anexare a regiunii ocupate Herson ar putea fi anulat, informează Moldova 1.



Pe parcursul ultimei zile de război, ruşii au lansat trei atacuri cu rachetă, peste 35 de lovituri aeriene şi alte 50 de atacuri din lansatoare multiple de rachete, informează Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. În această noapte au fost bombardate zone civile din Harkov, Bahmut şi alte localităţi din sud-estul Ucrainei. A fost raportat un atac asupra oraşului natal al preşedintelui ucrainean Zelenski, Krivoi Rog, unde a fost incendiat un depozit de combustibil. Rachetele ruseşti au lovit din nou centrul oraşului Harkov, autorităţile le-au recomandat oamenilor să rămână în adăposturi.



În regiunea Herson, ruşii planificau un referendum de anexare pentru data de 11 septembrie. Totuşi armata ucraineană a început ofensiva în direcţia sud, iar trupele ruse au ocupat poziţii defensive în nord-vestul oraşului, iar din alte localităţi s-au retras pentru a evita încercuirea. Autorităţile de ocupaţie au anunţat că referendumul ar putea fi amânat din cauza problemelor de ocupaţie.



Misiunea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică a părăsit ieri teritoriul centralei nucleare din Zaporojie, urmând ca doi experţi să rămână pentru monitorizarea situaţiei. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în adresarea de noapte că trupele ruse au tras cu artileria asupra liniilor de alimentare a centralei. E pentru a doua oară când un dezastru radioactiv e foarte probabil, iată de Rusia trebuie recunoscută drept stat terorist, susţine Zelenski.



„Ucraina are o poziţie foarte clară, transparentă şi onestă: Cât timp noi am controlat centrala, nu exista nicio ameninţare radioactivă. Imediat cum au venit ruşii, scenariul cel mai rău, de neimaginat, a devenit posibil. E necesar un răspuns internaţional din parte ONU şi fiecărui ţări normale”, a relatat Volodimir Zelenski.



Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a transmis ieri printr-un comunicat că centrala nucleară din Zaporojie şi altă termocentrală din zonă au fost deconectate de la reţea din cauza unui incendiu, însă liniile electrice nu au fost deteriorate.

Energia de care are nevoie atomocentrala e asigurată de singurul reactor care funcţionează. În ultima lună, au avut loc numeroase incidente şi bombardamente în apropierea şi la centrala Zaporojie care ar fi putut provoca un accident radioactiv.