Turcia interzice trecerea navelor de război prin Bosfor şi Dardanele

Turcia a interzis trecerea prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele a tuturor navelor de război, a anunţat luni seară ministrul Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

''Am avertizat ţările riverane şi non riverane să nu trimită nave de război prin Marea Neagră. (...) Aplicăm prevederile Convenţiei de la Montreux, care îi încredinţează Ankarei gestionarea accesului la aceste două rute maritime, a precizat ministrul turc.



''Am implementat ceea ce prevede Montreux şi vom face acest lucru de acum. Nu a existat nicio cerere de trecere prin strâmtori până astăzi'', a indicat ministrul turc citat de agenţia de presă Anadolu. Cel puţin patru nave ruseşti aşteaptă în prezent decizia Turciei de a trece din Mediterană.



Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan declarase mai devreme că intenţionează să aplice "în interesul Turciei" Convenţia de la Montreux, care reglementează accesul în strâmtorile Bosfor şi Dardanele, relatează AFP.



Ankara controlează accesul în Marea Neagră prin Convenţia de la Montreux, semnată în 1936, care garantează libera circulaţie prin aceste două strâmtori, dar îi acordă - potrivit articolului 19 - dreptul de a bloca navele de război în strâmtoare în timpul unui conflict, în afară de cazul în care acestea urmează să se îndrepte spre bazele lor.