Turcia oferă drone gratuit, iar Franţa trimite transportoare blindate de personal în Ucraina

Ministrul apărării Sebastien Lecornu a anunţat că Franţa va trimite în Ucraina cantităţi semnificative de transportoare blindate pentru trupe, potrivit AFP. În acelaşi timp, compania turcă Baykar a decis să doneze gratuit Forţelor Armate ale Ucrainei trei drone de atac, pentru achiziţionarea cărora fundaţia de caritate a showmanului şi voluntarului Serghei Pritula a strâns bani timp de trei zile, scrie Unian.

„Pentru a se deplasa rapid în zonele aflate sub tirul inamicului, armata are nevoie de vehicule blindate”, a subliniat ministrul francez într-un interviu apărut pe site-ul cotidianului Parisien-Aujourd'hui. Prin urmare, Franţa va „livra, în cantităţi semnificative, vehicule de transport de acest tip, care sunt înarmate”, a adăugat el.



Sebastien Lecornu a confirmat, de asemenea, trimiterea în Ucraina a şase tunuri Caesar suplimentare, în plus faţă de cele 12 trimise deja.



Cu toate acestea, oficialul francez nu a oferit detalii despre data la care vor fi trimise aceste întăriri, anunţate de şeful statului Emmanuel Macron pe 16 iunie în timpul vizitei sale la Kiev.



De cealaltă parte, donaţia companiei turce Baykar este estimată la 15 milioane de euro.

„Compania ştie că o campanie de strângere de fonduri numită „People's Bayraktar" a reuşit să strângă cu succes o sumă pentru a achiziţiona mai multe UAV-uri Bayraktar TV2 pentru ca ucrainenii să-şi apere patria”, se arată într-o declaraţie.



Potrivit companiei turceşti, se ştia că oamenii de afaceri şi oamenii obişnuiţi au contribuit cu fonduri, mari şi mici, pentru a atinge acest obiectiv în câteva zile.



„Nu vom accepta banii pentru TV2 şi vom trimite gratuit trei UAV-uri pe frontul ucrainean. Cerem ca, în schimb, fondurile strânse să fie folosite pentru a ajuta oamenii din Ucraina să lupte. Suntem impresionaţi de această solidaritate şi determinare în faţa unor provocări aparent insurmontabile", a declarat compania.