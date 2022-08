Sursa imaginii: Getty images Postat de: Eliza Mihalache

Ucraina a suspendat livrările de petrol rusesc spre unele ţări europene

Ucraina a suspendat livrările de petrol rusesc spre trei ţări europene, începând cu data de 4 august, în condiţiile în care din cauza sancţiunilor occidentale grupul rus Transneft nu a putut efectua o tranzacţie bancară privitoare la drepturile de tranzit datorate Ucrainei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat de presă publicat marţi, Transneft, compania rusească responsabilă de transportul de hidrocarburi, a explicat că a plătit drepturile de tranzit pentru luna august către operatorul ucrainean Ukrtransnafta în data de 22 iulie, însă banii au fost returnaţi în data de 28 iulie deoarece plata nu a fost procesată. Banca rusească Gazprombank, care a intermediat tranzacţia, a explicat că banii au fost returnaţi din cauza restricţiilor impuse de Uniunea Europeană.



În consecinţă, compania ucraineană UkrTransNafta „a încetat să mai furnizeze servicii de transport de petrol via teritoriul ucrainean, începând cu data de 4 august”, a precizat Transneft.



Este vorba despre livrările de petrol via o ramură sudică a oleoductului Drujba care trece prin Ucraina şi deserveşte trei state europene fără acces la mare, Ungaria, Slovacia şi Cehia. În mod normal, Rusia furnizează aproximativ 250.000 de barili pe zi celor trei state.



În schimb, livrările de petrol rusesc spre Polonia şi Germania, via o altă ramură a oleoductului Drujba care trece prin Belarus, „se derulează în mod normal”, a precizat Transneft.



În pofida ofensivei militare demarate de Rusia în Ucraina la finele lunii februarie, petrolul şi gazele naturale ruseşti continuă să treacă prin Ucraina spre Uniunea Europeană, în condiţiile în care mai multe state membre UE sunt puternic dependente de hidrocarburile ruseşti.



În luna iunie, Uniunea Europeană a adoptat un embargou progresiv cu privire la petrolul rusesc, care prevede în special oprirea importurilor de petrol rusesc prin intermediul navelor în decursul următoarelor şase luni. În schimb, aprovizionarea cu petrol rusesc via oleoductul Drujba au fost autorizate să continue „temporar”, o concesie acordată premierului ungar Viktor Orban, a cărui ţară depinde în proporţie de 65% de petrolul rusesc ieftin.