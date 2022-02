Sursa imaginii: YorukIsik Postat de: Daniela Socolovschi

Ucraina cere Turciei să închidă strâmtorile Bosfor şi Dardanele din Marea Neagră pentru navele ruse

Ucraina a cerut Turciei să închidă strâmtorile Bosfor şi Dardanele pentru navele ruse şi vrea sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat joi ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasil Bodnar, după ce Rusia a lansat un atac aerian şi terestru asupra ţării vecine, relatează agenţia Reuters, citată de Agerpres

Turcia, ţară membră a NATO care are graniţă maritimă în Marea Neagră cu Ucraina şi Rusia, se opune sancţiunilor, însă a spus că acţiunile Moscovei împotriva Kievului sunt inacceptabile. Conform unui pact din 1936, Ankara are control asupra celor două strâmtori şi poate limita trecerea navelor de război dacă este ameninţată sau în timpul unui conflict.



„Cerem ca spaţiul aerian şi strâmtorile Bosfor şi Dardanele să fie închise. Am transmis părţii turce solicitarea noastră în acest sens", a declarat ambasadorul Vasil Bodnar într-o conferinţă de presă la Ankara.



„În acelaşi timp, vrem să se impună sancţiuni împotriva părţii ruse", a adăugat el.