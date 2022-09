Ucraina: Izium revine la viaţă după ocupaţia rusească

Margaryta Tkacenko are trei copii, iar cel mic are nouă luni. În cele şase luni, atât cât oraşul Izium s-a aflat sub controlul ruşilor, a locuit în subsolul casei. Într-una dintre ultimele zile până la eliberarea oraşului o rachetă a explodat în curtea casei.

„Am ieşit din subsol şi casa nu mai era. Copiii au stat şi au dormit la subsol în timp ce eu făceam curăţenie în casă. Am încercat să pun uşile la loc şi am început să repar geamurile”, spune Margaryta Tkachenko, locuitoare a oraşului Izium

Face mâncare la o bucătărie improvizată sub cerul liber. Singura lor sursă de existenţă este o capră.

În prezent, aceştia dorm pe o saltea într-o cameră de la parter. Oraşul rămâne fără curent, gaz şi apă. Margaryta afrimă că spală hainele cu apă de ploaie.

„Nu am idee ce se va întâmpla mai departe. Lemne nu avem, ne aşteaptă o iarnă grea. Ne încălzim cu ceea ce avem. Ne spălam cu apă de ploaie. Când plouă, alergăm cu o găleată să umplem butoiul, sărim în ploaie, golind găleata şi turnăm apă în butoaie, sticle, un lighean, orice avem. Şi spălăm hainele”, povesteşte femeia.

Forţele ruseşti au controlat Izium timp de şase luni înainte de a fi forţate să se retragă acum două săptămâni într-o contraofensivă ucraineană. În oraş zilnic ajung ajutoare materiale, iar oamenii fac coadă.

„Avem copii, avem persoane cu dizabilităţi, avem oameni imobilizaţi la pat, avem oameni care au peste 80 de ani, care au mare nevoie de ajutor. Au mare nevoie de scutece, şerveţele, au nevoie de tot. Este o lipsă acută de medicamente”, spune Ala Nesterenko, locuitoarea oraşului Izium.

„Detergenţi sunt puţini. În general, timp de şapte luni de război, nu s-au adus detergenţi aici. Nu ştiu de alte zone. Nu avem săpun, praf, nimic”, spune o altă locuitoare din Izium, Ludmila lazebna.

Potrivit guvernului oraşului, în Izium rămân aproximativ 10.000 de locuitori.